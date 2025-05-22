Фернандо Алонсо считает, что мы заслуживаем такие результаты

Во время гран-при в Имоле Фернандо Алонсо выразил свои настроения, общаясь по радио с командой. Пилот команды Aston Martin назвал себя самым невезучим гонщиком в мире. Однако, на монегаской трассе он уточнил, что так не считает. Все трудности, по мнению испанского гонщика, обусловлены недостаточной скоростью болида.

Фернандо подчеркнул, что не верит в суеверия: «Я не верю в такие вещи» – отметил он. «Возможно, мы заслуживаем такие результаты. Проблема в том, что в этом сезоне у нас не хватает конкурентоспособности».

В случае, когда машина быстрая, любая стратегия срабатывает, и даже выход pace car не является серьезной помехой, по словам гонщика. Однако, когда машина не конкурентоспособна, любой негативный фактор может уничтожить шансы команды на заработанные очки.

«У нас были шансы заработать очки в семи гонках, но многое пошло не так» – пояснил Алонсо. Он вспомнил инцидент в Австралии, когда его ошибка привела к сходу в гравий. Также упомянул Китай, где из-за проблем с тормозами ему не удалось финишировать.

Гонщик осадил свои разочарования команде и инженеру. Он подчеркнул, что обсуждают каждую деталь, в частности, отсутствие необходимой скорости. «Мы говорим о том, что было возможно заработать очки в Имоле. Когда я высказываюсь по радио, это может показаться неосмысленным, но в мире Формулы-1 это нормально».

В заключение гонщик подчеркнул, что не рассматривает себя как невезучего. Он обладает двумя титулами Формулы-1, победами на Ле-Мане, а также титулами в WEC и гонках «24 часа Дайтон». «Если я считаю себя невезучим, то что тогда с остальными в списке 18 гонщиков?» – подытожил Алонсо.