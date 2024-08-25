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Фернандо Алонсо о характеристиках болида: "Машине не хватало скорости"

В неделю гран-при в Зандфорте гонщик команды Aston Martin - Фернандо Алонсо, сумел принести своей команде одно очко, финишировав на десятой позиции.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
25.08.2024, 19:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

В неделю гран-при в Зандфорте гонщик команды Aston Martin - Фернандо Алонсо, сумел принести своей команде одно очко, финишировав на десятой позиции. Тем временем его партнёр по команде, Лэнс Стролл, после штрафа за превышение скорости на пит-лейн, упустил возможность показать свой потенциал и откатился в итоговом протоколе.

Сам Фернандо Алонсо отметил, что сегодня четыре топовые команды были сильнее всех и он был сосредоточен лишь на борьбе за девятую-десятую строчку. Несмотря на отсутствие необходимой скорости, испанский пилот доволен заработанным очком и планирует тщательно проанализировать выступление, чтобы улучшить результат на следующем этапе в Италии.

Свои мысли поделил и Лэнс Стролл. Он признал, что знал, что за его спиной выступают более быстрые болиды, и сконцентрировался на том, чтобы сохранить свою позицию. Пилот понимает, что работать над улучшением результатов нужно и будет активно готовиться к предстоящему этапу на трассе в Монце.

Источник

Фернандо Алонсо (62)Aston Martin (113)Лэнс Стролл (42)

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