Фернандо Алонсо: «Машина отлично управлялась во время гонки»

Фернандо Алонсо по итогам Гран-при Сингапура смог завершить гонку на восьмой позиции, однако позже поднялся на седьмое место благодаря штрафу, назначенному Льюису Хэмилтону. Для пилота команды Aston Martin это первые очки после летней паузы сезона.

Партнёр Алонсо по команде, Лэнс Стролл, пересёк финишную черту тринадцатым и, несмотря на усилия, не смог пробиться в очковую зону.

Сам Фернандо Алонсо отметил успешное выступление и выразил удовлетворение балансом болида. По его словам, трасса в Сингапуре традиционно предъявляет высокие физические требования к пилотам.

Он подчеркнул, что сохранял хороший темп на обоих комплектах шин, а стратегия команды с выбором Medium позволила компенсировать потерю времени из-за медленного пит-стопа. Алонсо добавил, что рассчитывает заработать больше очков в оставшихся этапах чемпионата.

Лэнс Стролл, в свою очередь, признал, что в этой гонке возможности прорваться вперед были ограничены. Он отметил, что команда пыталась задержаться на трассе как можно дольше в надежде на появление автомобиля безопасности, а сам смог проехать 38 кругов на комплекте Soft.

Однако на следующем отрезке шины Medium изнашивались быстрее ожиданий из-за постоянной борьбы с соперниками, трафика и перегрева. Тем не менее, пилот заявил, что приложил максимум усилий, и команда продолжит работать на результат. Следующий этап пройдёт через две недели в Техасе.