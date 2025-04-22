Фернандо Алонсо стал инвестором сети ресторанов суши

Двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо принял решение инвестировать в сеть ресторанов Sticks’n’Sushi. Испанский автогонщик стал совладельцем данной датско-японской ресторанной группы, объединив усилия с компанией McWin Food Ecosystem Fund.

На данный момент сеть Sticks’n’Sushi насчитывает 15 заведений в Великобритании, а также столько же в Дании и Германии.

Прокомментировав свое решение, Фернандо Алонсо заявил: «Я рад присоединиться к инвестиционному проекту ресторанной группы Sticks’n’Sushi в партнерстве с компанией McWin. Наша цель - сделать бренд Sticks’n’Sushi более узнаваемым в Великобритании и других странах Европы. У нас с McWin есть общие ценности, и я с нетерпением жду начала увлекательного пути вместе с нашими партнерами».

Стоит отметить, что Фернандо Алонсо не единственный представитель мира Формулы 1, чьи инвестиции касаются сферы общепита. Так, в 2019 году Льюис Хэмилтон запустил международную сеть ресторанов Neat Burger, специализирующуюся на веганских бургерах и других блюдах на основе растительного мяса. В 2022 году к проекту Хэмилтона присоединился известный голливудский актер Леонардо ди Каприо.