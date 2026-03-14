Фернандо Алонсо: «Цель – добраться до финиша»

В Шанхае прошла квалификация, которая для гонщиков Aston Martin завершилась на самой ранней стадии — оба пилота не смогли пройти во второй сегмент. Фернандо Алонсо показал 19-й результат, а Лэнс Стролл занял 20-е место по итогам первой сессии.

В Aston Martin отмечают, что основной задачей на воскресную гонку станет довести обе машины до финиша и получить максимальное количество данных для дальнейшей работы. Команда надеется улучшить свои позиции по ходу гонки и проанализировать поведение болида на длинной дистанции.

Фернандо Алонсо, завершивший квалификацию на 19-м месте, отметил, что выжал из машины все возможное: «По ощущениям я выжал максимум из машины в квалификации. Думаю, мы сделали всё, что могли. День прошёл без проблем, и это позволило сделать всё, что мы хотели в рамках программы. Но нам просто не хватает скорости.

Цель на завтра – финишировать в гонке и постараться получить больше информации о поведении машины на дистанции гонки».

Лэнс Стролл, занявший 20-е место, рассказал о трудностях с балансом болида: «Моя квалификация получилась сложной. На моей машине возникли проблемы с балансом, мешала недостаточная поворачиваемость, задние колеса блокировались, поэтому машина вела себя непредсказуемо. Нужно проанализировать телеметрию, чтобы понять, в каких областях мы можем прибавить.

Команда учится с каждым пройденным кругом. Нужно продолжать накатывать дистанцию, чтобы лучше понимать машину и решить все те проблемы, с которыми мы столкнулись».