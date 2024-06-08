Фернандо Алонсо демонстрирует самое быстрое время на второй тренировке

В начале второй тренировки над монреальским автодромом имени Жиля Вильнёва висели тучи, и оттуда моросил дождик, но такой лёгкий, что первые гонщики выехали из боксов на сликах.

И только на Ferrari Шарля Леклера стояла промежуточная резина, однако дирекция гонки тут же объявила, что он нарушил правила, потому что формального указания ставить такие шины не было. Это сочли своего рода инцидентом, который требует отдельного разбирательства, но уже после сессии.

Большинство из гонщиков проехали один, максимум два круга и вернулись в боксы, и только Пьер Гасли остался на трассе. Впрочем, инженер предупредил его, что дождь должен усилиться.

Вскоре к гонщику Alpine присоединились и некоторые другие – это были пилоты Mercedes, McLaren, RB, Aston Martin. На первую строчку поднялся Даниэль Риккардо, но результат австралийца тут же улучшил Фернандо Алонсо, проехав круг за 1:20,451.

Алонсо заметно улучшил собственный результат – 1:17,835. На второй строчке на этой стадии сессии был его напарник, Лэнс Стролл, но вскоре его сместил Льюис Хэмилтон.

Дождь продолжал моросить, но его интенсивность оставалась минимальной, и все оставались на сликах.

Макс Ферстаппен вернулся в боксы всего после четырёх кругов: на его машине по какой-то причине перегрелись и загорелись тормоза. Он сразу выбрался из кокпита, и механики приступили к ликвидации проблемы.

По радиообмену между гонщиками и из командами все обсуждали предстоящее ухудшение погоды. Тучи сгущались, но настоящий дождь всё не начинался.

Когда первая половина сессии была позади, на трассе работали вообще все сразу, кроме Макса. Начались проблемы с трафиком, поэтому все жаловались друг на друга.

До окончания тренировки оставалось всё меньше времени, но большинство гонщиков пока не собирались следовать примеру Фернандо и продолжали работать на трассе.

И только Макс Ферстаппен этого не планировал, его машина была частично разобрана, и механики занимались устранением неисправности – по слухам, проблема была как-то связана c системой ERS.