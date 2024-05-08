FAW вошла в пятерку лидеров рынка новых электромобилей в России

По результатам апреля текущего года в России было продано 2237 новых электрокаров, что на 2,6 раза превышает показатели аналогичного месяца прошлого года. Об этом сообщили в ходе онлайн-трансляции «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги апреля 2024 года».

Лидерство в секторе электромобилей на российском рынке по-прежнему удерживает китайская марка Zeekr, доля которой в апреле составила треть от общего объема - 746 проданных автомобилей. На второе место поднялся FAW, еще один представитель Китая, с результатом в 330 проданных электромобилей за второй месяц весны в России. Следует отметить, что ранее FAW даже не входила в ТОП-10.

Третью строчку в списке занял отечественный производитель Evolute, который реализовал 203 автомобиля в апреле. В пятерку популярных марок также попали немецкий Volkswagen и американская Tesla с результатами 134 и 129 проданных машин соответственно. Интересный факт: только Evolute из перечисленных брендов официально поставляет свои электрокары на рынок.

Если говорить о подведении итогов за четыре месяца, то общий объем продаж новых электромобилей в России за этот период составил 8126 единиц. Это на 3,3 раза больше, чем за период с января по апрель 2023 года.

Фото: АВТОСТАТ