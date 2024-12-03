FAW представил комплектации нового кроссовера для рынка России

Компания FAW готовится к выходу на российский рынок с новым кроссовером Bestune T90. Этот автомобиль, только что завершивший процесс сертификации и получивший ОТТС, станет флагманом бренда. Известно, что он будет представлен в трех комплектациях с двумя турбированными двигателями.

Наименования комплектаций будут следующие: Luxury, Noble и Flagship. Сначала две из них получат 1,5-литровый турбомотор с мощностью 160 л.с. В то время как старший агрегат развивает 245 л.с. и установлен на всех трех версиях кроссовера.

Базовая комплектация будет включать в себя ряд опций, таких как светодиодная оптика, панорамная крыша, и мультимедийная система с 12,6-дюймовым тачскрином. Также включены различные системы безопасности, от шести подушек безопасности до камеры на 360º и датчиков давления в шинах.

Средняя комплектация Noble будет отличаться наличием электрорегулировок переднего пассажирского кресла и системой мониторинга «слепых» зон. Тогда как топовая версия Flagship получит дополнительные опции, включая электропривод крышки багажника и атмосферную подсветку интерьера.

Российская премьера нового FAW Bestune T90 запланирована на 10 декабря в Москве. И хотя точная дата начала продаж пока не была оглашена, известно, что все необходимые процедуры, включая сертификацию, уже успешно завершены.