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Ошибки вождения в дождь, которые могут стоить вам жизни

Аквапланирование: опасности на дороге во время дождя. Узнай, как избежать опасности и обеспечить безопасную езду. Подробные рекомендации и советы экспертов.
РедакцияР
Редакция
25.04.2025, 12:33·2 мин
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Фото: Tarantas.News

Начинаются проблемы, когда первые капли дождя падают на раскалённое днём асфальтное покрытие. В момент соединения высокой температуры дорожного покрытия и воды возникает тончайшая плёнка, наполненная разнообразными частицами, от пыли до остатков масла и резины от шин. Именно эта плёнка делает дорогу скользкой, что создаёт опасность, сравнимую с зимним гололедом.

В такие моменты сцепление шин с дорогой существенно снижается. Потеря стабильности происходит особенно, если водитель не уменьшает скорость – и это довольно типичная ситуация, так как многие считают дождь незначительным недоразумением. Именно здесь возникает аквапланирование, когда шины машины теряют соприкосновение с дорогой, и автомобиль буквально плывёт по водяному покрову, переставая реагировать на управление водителя.

Опасность заключается в том, что аквапланирование возникает внезапно и зачастую остаётся незамеченным. Ни подвеска, ни элементы управления не предупреждают водителя явно – он почувствует, что что-то не так, лишь когда машина начнёт заносить. В наилучшем случае ситуация обойдётся испугом. В худшем случае автомобиль съедет с дороги или даже вылетит на встречную полосу.

Чтобы избежать рисков, важно в первую очередь немедленно снизить скорость при возникновении дождя. Специалисты советуют уменьшить скорость минимум до 80-90 км/ч, особенно в течение первых 15-20 минут после начала дождя. Именно в этот критический период дорога является наиболее опасной. Следует помнить: даже лучшие системы стабилизации, качественные шины и полный привод не гарантируют безопасности на дороге.

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