Воззрение на фамен: в коллективе нет серьезных разногласий

На последних кругах Гран При Канады в команде Alpine пришлось принять решение об уступке позиции. Гонщику Эстебану Окону было поручено пропустить вперед своего партнера, Пьера Гасли. Несмотря на недовольство, Окон выполнил требование команды.

Глава команды, Брюно Фамен, заверил, что данное решение не вызвало новых конфликтов внутри коллектива. "В команде нет серьезных разногласий, - подчеркнул Фамен. - Гонщики всегда реагируют сложно, когда просят уступить позицию напарнику, однако мы сделали это в интересах коллектива".

Эстебан Окон столкнулся с проблемами в ходе гонки, связанными с энергопотреблением, что замедляло его темп и создавало проблемы для остальных участников. Эта ситуация была явной даже для зрителей, следящих за гонкой по телеканалам. Существовала угроза того, что оба гонщика команды Haas обогнали бы Alpine, именно поэтому было дано указание.

По завершении гонки гонщики всегда высказывают одно мнение, но, как отмечает Фамен, на следующий день их точка зрения может измениться.