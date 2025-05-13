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Ошибка в политике развития электромобилей поставила индустрию на колени, говорит глава Ineos.

Meta-description в стиле новости СМИ: Ineos критикует электрические автомобили из-за ограничения выбора потребителей. Компания приостановила проект EV из-за недостатка спроса и отсутствия инфраструктуры.
РедакцияР
Редакция
13.05.2025, 17:01·2 мин
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Фото: autoexpress

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Ineos – молодой бренд внедорожников, предлагающий только шестицилиндровые бензиновые и дизельные двигатели в своих автомобилях – резко критикует предвзятость регуляторов в пользу электромобилей, которая, по их мнению, ограничивает выбор потребителей и выводит отрасль на колени.

Генеральный директор Ineos Automotive Линн Калдер выступила на саммите FT Future of the Car. "Покупатели не просто хотят выбор, они нуждаются в нем," – подчеркнула она. "Но сегодняшняя политика приводит к одному технологическому решению, которое не предоставляет выбора.

"Принявшие технологию электромобилей находятся в городах с возможностью зарядки, но за пределами этих городов есть страх перед ограниченным запасом хода, отсутствует реальные инвестиции в инфраструктуру, отсутствуют реальные стимулы переходить на электромобили. Политика определяет, что люди должны покупать, но потребители этого не хотят".

Ineos EV on hold

Ineos представила Grenadier – проект по возрождению традиционного внедорожника в духе оригинального Land Rover – в 2022 году. Основатель британского химического миллиардера сэра Джима Рэтклиффа и старомодный внедорожник оснащен двигателями BMW.

Компания работает над более компактным внедорожником Fusilier, который будет предлагать гибрид с возможностью увеличения запаса хода. Но компания приостановила разработку чисто электрической силовой установки, ссылаясь на отсутствие спроса со стороны потребителей. Если ситуация изменится, электромобиль Ineos станет конкурентом для полностью электрического G-Class от Mercedes и безвредного для окружающей среды Range Rover, который выйдет в производство в этом году.

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