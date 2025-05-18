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Пилот Формулы-3 Сантьяго Рамос победил в гонке на треке Имола.

Сантьяго Рамос победил в гонке Формулы 3 в Имоле. Камара и Стромстед также на подиуме. Следующий этап - в Монако с 22 по 25 мая.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
18.05.2025, 10:33·3 мин
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Фото: F1news.ru

События на трассе Имолы оказались захватывающими для поклонников автогонок! Сантьяго Рамос с команды Van Amersfoort Racing одержал победу в воскресной гонке Формулы 3. Для мексиканского гонщика это уже вторая победа в этом сезоне и первая в воскресные соревнования. На подиуме ему сегодня составили компанию Ной Стромстед и Рафаэль Камара.

Утро в Имоле было солнечным и теплым, температура воздуха достигла +18°C, а температура асфальта поднялась до +23°C. Лидер чемпионата Рафаэль Камара стартовал с первой позиции на гриде в третий раз за сезон, но на этот раз ему не удалось удержать лидерство - вторым поворотом Сантьяго Рамос обошел его и вышел вперед. Туукка Тапонен опередил Ноя Стромстеда и поднялся на третью строчку.

Не обошлось без инцидентов - на 11 круге в результате столкновения Брэда Бенавидеса с Иваном Домингесом пришлось вывести желтые флаги и ввести режим виртуального автомобиля безопасности. Однако специалисты быстро убрали машину, и гонка вновь стартовала на 13 круге.

На последнем круге борьба за победу становилась особенно напряженной - Сантьяго Рамос совершил успешную атаку на прямой DRS и обогнал Рафаэля Камару, не давая ему шансов на контратаку. Победа досталась Рамосу, всего с трёх десятых секунды отрыва от Ноя Стромстеда, который финишировал на втором месте. Рафаэль Камара, занявший третью строчку, продемонстрировал стабильность, завершив все три воскресные гонки сезона на подиуме.

Следующий этап Формулы 3 пройдет с 22 по 25 мая на знаменитой трассе в Монако. Сегодняшние результаты позволят гонщикам готовиться к новым вызовам и баталиям на увлекательном пути к победе.

Таблица результатов гонки:

ПилотКомандаКруги
1. С.РамосVan Amersfoort Racing22
2. Н.СтромстедTrident22
3. Р.КамараTrident22
4. Т.ТапоненART Grand Prix22
5. М.БояCampos Racing22
6. Т.ТрамницMP Motorsport22
7. А.ДжустиMP Motorsport22
8. Р.БилинскиRodin Motorsport22
9. Н.ЦоловCampos Racing22
10. Л.ван ХёпенART Grand Prix22
11. М.СтенсхорнHitech TGR22
12. Л.ШарпRodin Motorsport22
13. Д.УортонART Grand Prix22
14. У.УгочуквуPrema Racing22
15. Д.ДюфекHitech TGR22
16. Ч.ВурцTrident22
17. Т.ИнтрафувасакCampos Racing22
18. Н.ЛакортеDAMS Lucas Oil22
19. К.ВуазенRodin Motorsport22
20. Б.БадоерPrema Racing22
21. Ж.СиHitech TGR22
22. К.ХоDAMS Lucas Oil22
23. М.ЗагазетаDAMS Lucas Oil22
24. Д.ХедлиAIX Racing22
25. Б.БенавидесAIX Racing22
26. Т.НаэльVan Amersfoort Racing22
27. Б.дель ПиноMP Motorsport22
28. Н.ЛеонPrema Racing21
-. И.ДомингесVan Amersfoort Racing10
-. Н.МаринанджелиAIX Racing6

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