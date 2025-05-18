Пилот Формулы-3 Сантьяго Рамос победил в гонке на треке Имола.

События на трассе Имолы оказались захватывающими для поклонников автогонок! Сантьяго Рамос с команды Van Amersfoort Racing одержал победу в воскресной гонке Формулы 3. Для мексиканского гонщика это уже вторая победа в этом сезоне и первая в воскресные соревнования. На подиуме ему сегодня составили компанию Ной Стромстед и Рафаэль Камара.
Утро в Имоле было солнечным и теплым, температура воздуха достигла +18°C, а температура асфальта поднялась до +23°C. Лидер чемпионата Рафаэль Камара стартовал с первой позиции на гриде в третий раз за сезон, но на этот раз ему не удалось удержать лидерство - вторым поворотом Сантьяго Рамос обошел его и вышел вперед. Туукка Тапонен опередил Ноя Стромстеда и поднялся на третью строчку.
Не обошлось без инцидентов - на 11 круге в результате столкновения Брэда Бенавидеса с Иваном Домингесом пришлось вывести желтые флаги и ввести режим виртуального автомобиля безопасности. Однако специалисты быстро убрали машину, и гонка вновь стартовала на 13 круге.
На последнем круге борьба за победу становилась особенно напряженной - Сантьяго Рамос совершил успешную атаку на прямой DRS и обогнал Рафаэля Камару, не давая ему шансов на контратаку. Победа досталась Рамосу, всего с трёх десятых секунды отрыва от Ноя Стромстеда, который финишировал на втором месте. Рафаэль Камара, занявший третью строчку, продемонстрировал стабильность, завершив все три воскресные гонки сезона на подиуме.
Следующий этап Формулы 3 пройдет с 22 по 25 мая на знаменитой трассе в Монако. Сегодняшние результаты позволят гонщикам готовиться к новым вызовам и баталиям на увлекательном пути к победе.
Таблица результатов гонки:
|Пилот
|Команда
|Круги
|1. С.Рамос
|Van Amersfoort Racing
|22
|2. Н.Стромстед
|Trident
|22
|3. Р.Камара
|Trident
|22
|4. Т.Тапонен
|ART Grand Prix
|22
|5. М.Боя
|Campos Racing
|22
|6. Т.Трамниц
|MP Motorsport
|22
|7. А.Джусти
|MP Motorsport
|22
|8. Р.Билински
|Rodin Motorsport
|22
|9. Н.Цолов
|Campos Racing
|22
|10. Л.ван Хёпен
|ART Grand Prix
|22
|11. М.Стенсхорн
|Hitech TGR
|22
|12. Л.Шарп
|Rodin Motorsport
|22
|13. Д.Уортон
|ART Grand Prix
|22
|14. У.Угочукву
|Prema Racing
|22
|15. Д.Дюфек
|Hitech TGR
|22
|16. Ч.Вурц
|Trident
|22
|17. Т.Интрафувасак
|Campos Racing
|22
|18. Н.Лакорте
|DAMS Lucas Oil
|22
|19. К.Вуазен
|Rodin Motorsport
|22
|20. Б.Бадоер
|Prema Racing
|22
|21. Ж.Си
|Hitech TGR
|22
|22. К.Хо
|DAMS Lucas Oil
|22
|23. М.Загазета
|DAMS Lucas Oil
|22
|24. Д.Хедли
|AIX Racing
|22
|25. Б.Бенавидес
|AIX Racing
|22
|26. Т.Наэль
|Van Amersfoort Racing
|22
|27. Б.дель Пино
|MP Motorsport
|22
|28. Н.Леон
|Prema Racing
|21
|-. И.Домингес
|Van Amersfoort Racing
|10
|-. Н.Маринанджели
|AIX Racing
|6