Пилот Формулы-3 Сантьяго Рамос победил в гонке на треке Имола.

События на трассе Имолы оказались захватывающими для поклонников автогонок! Сантьяго Рамос с команды Van Amersfoort Racing одержал победу в воскресной гонке Формулы 3. Для мексиканского гонщика это уже вторая победа в этом сезоне и первая в воскресные соревнования. На подиуме ему сегодня составили компанию Ной Стромстед и Рафаэль Камара.

Утро в Имоле было солнечным и теплым, температура воздуха достигла +18°C, а температура асфальта поднялась до +23°C. Лидер чемпионата Рафаэль Камара стартовал с первой позиции на гриде в третий раз за сезон, но на этот раз ему не удалось удержать лидерство - вторым поворотом Сантьяго Рамос обошел его и вышел вперед. Туукка Тапонен опередил Ноя Стромстеда и поднялся на третью строчку.

Не обошлось без инцидентов - на 11 круге в результате столкновения Брэда Бенавидеса с Иваном Домингесом пришлось вывести желтые флаги и ввести режим виртуального автомобиля безопасности. Однако специалисты быстро убрали машину, и гонка вновь стартовала на 13 круге.

На последнем круге борьба за победу становилась особенно напряженной - Сантьяго Рамос совершил успешную атаку на прямой DRS и обогнал Рафаэля Камару, не давая ему шансов на контратаку. Победа досталась Рамосу, всего с трёх десятых секунды отрыва от Ноя Стромстеда, который финишировал на втором месте. Рафаэль Камара, занявший третью строчку, продемонстрировал стабильность, завершив все три воскресные гонки сезона на подиуме.

Следующий этап Формулы 3 пройдет с 22 по 25 мая на знаменитой трассе в Монако. Сегодняшние результаты позволят гонщикам готовиться к новым вызовам и баталиям на увлекательном пути к победе.

Таблица результатов гонки: