Переход Ноэля Леона в Prema: Формула 3 достигнута

Команда Prema, выступающая в молодёжной гоночной серии Формула 3, официально объявила о заключении контракта с молодым гонщиком из Мексики по имени Ноэль Леон на предстоящий гоночный сезон.

В прошлом сезоне 2024 года талантливый мексиканец выступал под знамёнами Van Amersfoort Racing, где четыре раза попадал на подиум и завоевал десятое место в личном зачёте пилотов.

По словам Ноэля Леона: "Я чрезвычайно рад присоединиться к коллективу команды Prema на второй год подряд в Формуле 3. Благодарю за оказанное доверие и с нетерпением жду начала совместной работы и подготовки к предстоящему сезону. Обещаю приложить максимум усилий, чтобы бороться за титул чемпиона как в личном зачёте, так и в зачёте конструкторов".