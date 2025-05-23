Главная Новости "Никола Цолов выходит на стартовую позицию в Монако"
Новости

"Никола Цолов выходит на стартовую позицию в Монако"

Никола Цолов выиграл квалификацию Формулы 3 в Монако, а Роман Билински стартует рядом. Подробности соревнования и результаты гонщиков на стартовой решетке.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
23.05.2025, 14:12·4 мин
single
Фото: F1news.ru

На круге городской трассы Монако Никола Цолов из команды Campos Racing продемонстрировал лучшее время в квалификации Формулы 3. Вместе с ним в воскресной гонке из первого ряда выйдет представитель Rodin Motorsport Роман Билински.

Для удобства всех 30 гонщиков, участвующих в квалификации, было решено разделить на две группы: "Группу A" с гонщиками чётными номерами и "Группу B" – с нечётными. Каждой группе было отведено по 16 минут на попытки установить лучшее время.

Согласно новому формату, распределение стартовых позиций воскресной гонки зависит от результатов квалификации. Пилот из группы с самым быстрым временем становится обладателем поула. Первая позиция второй группы также зависит от скорости – гонщик с лучшим временем начнет сезон с второй позиции.

Гонщики, занявшие первые 12 мест, будут начинать с обратной стартовой решётки субботней гонки, что добавляет стратегической хитрости в гонке. Важная часть тактики – подготовка к выходу на старт воскресной гонки.

В первой группе на круг вышли Леон, Стромстед, Вруц, Тапонен, Боя, Цолов, Стенсхорн, Си, дель Пино, Наэль, Домингес, Шарп, Сагрегра, Бенавидес и Загазета. После прогревочных кругов гонщики сразились за лучшее время.

Никола Цолов показал отличный результат в первой попытке, но Леон и Боя его превзошли. Однако во второй попытке Цолов установил лучшее время – 1:24.882 сек., что принесло ему поул.

После небольшого перерыва на трассу вышли гонщики из "Группы B": Бадоер, Угочукву, Камара, ван Хёпен, Уортон, Интрафувасак, Дюфек, Трамниц, Джусти, Рамос, Вуазен, Билински, Маринанджели, Лакорте и Хо.

По мере увеличения количества кругов гонщики стали наращивать скорость. В первой попытке лучшее время показал Каллум Вуазен. Однако перед второй серией быстрых кругов на трассе появились красные флаги из-за Жоао Дель Пино, который разбил машину.

Сессия возобновилась за несколько минут до завершения времени. Роман Билински улучшил результат своего напарника, но не смог превзойти время Цолова в первой сессии. Стартовую позицию в субботней гонке получил Алессандро Джусти.

Результаты "Группы A"

ПилотКомандаВремяРазницаКруги
1. Н.ЦоловCampos Racing1'24.882-10
2. М.БояCampos Racing1'25.0090.12711
3. Н.ЛеонPrema Racing1'25.3860.50411
4. Ч.ВурцTrident1'25.4120.53011
5. Т.ТапоненART Grand Prix1'25.5200.63811
6. М.СтенсхорнHitech TGR1'25.7220.84011
7. Л.ШарпRodin Motorsport1'25.8250.94310
8. Н.СтромстедTrident1'25.8410.95911
9. И.ДомингесVan Amersfoort Racing1'25.8480.96610
10. Б.БенавидесAIX Racing1'25.9541.07210
11. М.ЗагазетаDAMS Lucas Oil1'26.0011.1199
12. Т.НаэльVan Amersfoort Racing1'26.0041.12210
13. Б.дель ПиноMP Motorsport1'26.0091.12711
14. Ж.СиHitech TGR1'26.0851.20311
15. Д.ХедлиAIX Racing1'26.5941.71210

Results "Группы B"

ПилотКомандаВремяРазницаКруги
1. Р.БилинскиRodin Motorsport1'25.332-10
2. К.ВуазенRodin Motorsport1'25.3590.02711
3. Т.ТрамницMP Motorsport1'25.4250.09312
4. Р.КамараTrident1'25.4840.15211
5. Л.ван ХёпенART Grand Prix1'25.5650.23310
6. А.ДжустиMP Motorsport1'25.6530.32111
7. У.УгочуквуPrema Racing1'25.9360.60410
8. Д.ДюфекHitech TGR1'26.1130.78111
9. Т.ИнтрафувасакCampos Racing1'26.2090.87711
10. К.ХоDAMS Lucas Oil1'26.3991.06710
11. Д.УортонART Grand Prix1'26.4571.12511
12. Б.БадоерPrema Racing1'26.5521.2208
13. Н.ЛакортеDAMS Lucas Oil1'27.7152.38310
14. С.РамосVan Amersfoort Racing1'27.7972.4659
15. Н.МаринанджелиAIX Racing1'27.9762.64410

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Новости

Самые надежные кроссоверы и внедорожники 2000-2010 годов: список из 14 моделей

Алла Николаева·19.04.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация