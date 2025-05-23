"Никола Цолов выходит на стартовую позицию в Монако"

На круге городской трассы Монако Никола Цолов из команды Campos Racing продемонстрировал лучшее время в квалификации Формулы 3. Вместе с ним в воскресной гонке из первого ряда выйдет представитель Rodin Motorsport Роман Билински.
Для удобства всех 30 гонщиков, участвующих в квалификации, было решено разделить на две группы: "Группу A" с гонщиками чётными номерами и "Группу B" – с нечётными. Каждой группе было отведено по 16 минут на попытки установить лучшее время.
Согласно новому формату, распределение стартовых позиций воскресной гонки зависит от результатов квалификации. Пилот из группы с самым быстрым временем становится обладателем поула. Первая позиция второй группы также зависит от скорости – гонщик с лучшим временем начнет сезон с второй позиции.
Гонщики, занявшие первые 12 мест, будут начинать с обратной стартовой решётки субботней гонки, что добавляет стратегической хитрости в гонке. Важная часть тактики – подготовка к выходу на старт воскресной гонки.
В первой группе на круг вышли Леон, Стромстед, Вруц, Тапонен, Боя, Цолов, Стенсхорн, Си, дель Пино, Наэль, Домингес, Шарп, Сагрегра, Бенавидес и Загазета. После прогревочных кругов гонщики сразились за лучшее время.
Никола Цолов показал отличный результат в первой попытке, но Леон и Боя его превзошли. Однако во второй попытке Цолов установил лучшее время – 1:24.882 сек., что принесло ему поул.
После небольшого перерыва на трассу вышли гонщики из "Группы B": Бадоер, Угочукву, Камара, ван Хёпен, Уортон, Интрафувасак, Дюфек, Трамниц, Джусти, Рамос, Вуазен, Билински, Маринанджели, Лакорте и Хо.
По мере увеличения количества кругов гонщики стали наращивать скорость. В первой попытке лучшее время показал Каллум Вуазен. Однако перед второй серией быстрых кругов на трассе появились красные флаги из-за Жоао Дель Пино, который разбил машину.
Сессия возобновилась за несколько минут до завершения времени. Роман Билински улучшил результат своего напарника, но не смог превзойти время Цолова в первой сессии. Стартовую позицию в субботней гонке получил Алессандро Джусти.
Результаты "Группы A"
|Пилот
|Команда
|Время
|Разница
|Круги
|1. Н.Цолов
|Campos Racing
|1'24.882
|-
|10
|2. М.Боя
|Campos Racing
|1'25.009
|0.127
|11
|3. Н.Леон
|Prema Racing
|1'25.386
|0.504
|11
|4. Ч.Вурц
|Trident
|1'25.412
|0.530
|11
|5. Т.Тапонен
|ART Grand Prix
|1'25.520
|0.638
|11
|6. М.Стенсхорн
|Hitech TGR
|1'25.722
|0.840
|11
|7. Л.Шарп
|Rodin Motorsport
|1'25.825
|0.943
|10
|8. Н.Стромстед
|Trident
|1'25.841
|0.959
|11
|9. И.Домингес
|Van Amersfoort Racing
|1'25.848
|0.966
|10
|10. Б.Бенавидес
|AIX Racing
|1'25.954
|1.072
|10
|11. М.Загазета
|DAMS Lucas Oil
|1'26.001
|1.119
|9
|12. Т.Наэль
|Van Amersfoort Racing
|1'26.004
|1.122
|10
|13. Б.дель Пино
|MP Motorsport
|1'26.009
|1.127
|11
|14. Ж.Си
|Hitech TGR
|1'26.085
|1.203
|11
|15. Д.Хедли
|AIX Racing
|1'26.594
|1.712
|10
Results "Группы B"
|Пилот
|Команда
|Время
|Разница
|Круги
|1. Р.Билински
|Rodin Motorsport
|1'25.332
|-
|10
|2. К.Вуазен
|Rodin Motorsport
|1'25.359
|0.027
|11
|3. Т.Трамниц
|MP Motorsport
|1'25.425
|0.093
|12
|4. Р.Камара
|Trident
|1'25.484
|0.152
|11
|5. Л.ван Хёпен
|ART Grand Prix
|1'25.565
|0.233
|10
|6. А.Джусти
|MP Motorsport
|1'25.653
|0.321
|11
|7. У.Угочукву
|Prema Racing
|1'25.936
|0.604
|10
|8. Д.Дюфек
|Hitech TGR
|1'26.113
|0.781
|11
|9. Т.Интрафувасак
|Campos Racing
|1'26.209
|0.877
|11
|10. К.Хо
|DAMS Lucas Oil
|1'26.399
|1.067
|10
|11. Д.Уортон
|ART Grand Prix
|1'26.457
|1.125
|11
|12. Б.Бадоер
|Prema Racing
|1'26.552
|1.220
|8
|13. Н.Лакорте
|DAMS Lucas Oil
|1'27.715
|2.383
|10
|14. С.Рамос
|Van Amersfoort Racing
|1'27.797
|2.465
|9
|15. Н.Маринанджели
|AIX Racing
|1'27.976
|2.644
|10