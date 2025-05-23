"Никола Цолов выходит на стартовую позицию в Монако"

На круге городской трассы Монако Никола Цолов из команды Campos Racing продемонстрировал лучшее время в квалификации Формулы 3. Вместе с ним в воскресной гонке из первого ряда выйдет представитель Rodin Motorsport Роман Билински.

Для удобства всех 30 гонщиков, участвующих в квалификации, было решено разделить на две группы: "Группу A" с гонщиками чётными номерами и "Группу B" – с нечётными. Каждой группе было отведено по 16 минут на попытки установить лучшее время.

Согласно новому формату, распределение стартовых позиций воскресной гонки зависит от результатов квалификации. Пилот из группы с самым быстрым временем становится обладателем поула. Первая позиция второй группы также зависит от скорости – гонщик с лучшим временем начнет сезон с второй позиции.

Гонщики, занявшие первые 12 мест, будут начинать с обратной стартовой решётки субботней гонки, что добавляет стратегической хитрости в гонке. Важная часть тактики – подготовка к выходу на старт воскресной гонки.

В первой группе на круг вышли Леон, Стромстед, Вруц, Тапонен, Боя, Цолов, Стенсхорн, Си, дель Пино, Наэль, Домингес, Шарп, Сагрегра, Бенавидес и Загазета. После прогревочных кругов гонщики сразились за лучшее время.

Никола Цолов показал отличный результат в первой попытке, но Леон и Боя его превзошли. Однако во второй попытке Цолов установил лучшее время – 1:24.882 сек., что принесло ему поул.

После небольшого перерыва на трассу вышли гонщики из "Группы B": Бадоер, Угочукву, Камара, ван Хёпен, Уортон, Интрафувасак, Дюфек, Трамниц, Джусти, Рамос, Вуазен, Билински, Маринанджели, Лакорте и Хо.

По мере увеличения количества кругов гонщики стали наращивать скорость. В первой попытке лучшее время показал Каллум Вуазен. Однако перед второй серией быстрых кругов на трассе появились красные флаги из-за Жоао Дель Пино, который разбил машину.

Сессия возобновилась за несколько минут до завершения времени. Роман Билински улучшил результат своего напарника, но не смог превзойти время Цолова в первой сессии. Стартовую позицию в субботней гонке получил Алессандро Джусти.

Результаты "Группы A"

Пилот Команда Время Разница Круги 1. Н.Цолов Campos Racing 1'24.882 - 10 2. М.Боя Campos Racing 1'25.009 0.127 11 3. Н.Леон Prema Racing 1'25.386 0.504 11 4. Ч.Вурц Trident 1'25.412 0.530 11 5. Т.Тапонен ART Grand Prix 1'25.520 0.638 11 6. М.Стенсхорн Hitech TGR 1'25.722 0.840 11 7. Л.Шарп Rodin Motorsport 1'25.825 0.943 10 8. Н.Стромстед Trident 1'25.841 0.959 11 9. И.Домингес Van Amersfoort Racing 1'25.848 0.966 10 10. Б.Бенавидес AIX Racing 1'25.954 1.072 10 11. М.Загазета DAMS Lucas Oil 1'26.001 1.119 9 12. Т.Наэль Van Amersfoort Racing 1'26.004 1.122 10 13. Б.дель Пино MP Motorsport 1'26.009 1.127 11 14. Ж.Си Hitech TGR 1'26.085 1.203 11 15. Д.Хедли AIX Racing 1'26.594 1.712 10

Results "Группы B"