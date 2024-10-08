Мартиниус Стенсхорн остаётся в Hitech — подписал новое соглашение.

Молодой гонщик Мартиниус Стенсхорн подтвердил свое участие в чемпионате Формулы 3 на 2025 год. Команда Hitech Pulse-Eight официально объявила о том, что норвежец останется в их составе и в новом сезоне.

Прошлый год стал дебютным для Стенсхорна в Формуле 3. В этот период он одержал победу в субботних гонках в Мельбурне, стал вторым в спринте в Шпильберге и был дисквалифицирован на этапе в Сильверстоуне из-за нарушения правил FIA. В итоге сезона гонщик занял 18-е место в общем зачете.

Стенсхорн делится своими эмоциями: «Я очень рад возможности продолжить выступления в Формуле 3 вместе с Hitech. Мой первый год в этой серии был наполнен яркими моментами – достойные результаты помогли команде бороться за высокие места. Надеюсь, что в новом сезоне нам удастся также хорошо сработать. Жду начала работы с новым болидом в ближайшее время».