Мария Боя останется в команде Campos: подписан новый контракт

Испанский пилот Мари Боя подтвердил своё участие в чемпионате Формулы 3 и в следующем сезоне. Гонщик продлил контракт с командой Campos Racing, где отработал прошлый сезон.

Мари Боя выразил радость по поводу продолжения сотрудничества: «Я с нетерпением жду своего второго сезона вместе с Campos Racing. После первого года опыта и адаптации я чувствую, что готов к новым вызовам. Наша команда усердно трудилась, и я уверен, что мы сможем достичь поставленных целей, используя каждый шанс на полную».

В ушедшем сезоне Мари Боя одержал победу в субботнем спринте в Барселоне, заработав 45 очков и заняв 15-е место в общем зачёте гонщиков Формулы 3.