Формула 3: Джеймс Уортон вновь выступит за Prema Racing

Джеймс Уортон в 2026 году проведёт второй сезон в Формуле 3 за Prema Racing, вернувшись в команду после успешного выступления в Формуле Regional.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
14.10.2025, 13:21·2 мин
Фото: F1news.ru

Австралийский гонщик Джеймс Уортон во второй раз присоединится к команде Prema Racing и выступит за нее в сезоне Формулы 3 2026 года. 19-летний пилот в прошедшем сезоне представлял ART, однако в нынешнем году стал вице-чемпионом европейской Формулы Regional, также выступая за Prema. Годом ранее Уортон завоевал чемпионский титул в Formula 4 UAE, проходившем в Объединённых Арабских Эмиратах.

Недавно на предсезонных тестах, прошедших в испанском Хересе, Уортон уже сел за руль болида Prema Racing, готовясь к новому сезону.

Руководитель команды Рене Росин отметил: «Мы очень рады, что Джеймс возвращается в Prema. Мы прекрасно сотрудничали с ним, когда он делал самые первые шаги в автоспорте, гордимся тем, что вместе проделали такой путь, и верим в его потенциал».

Джеймс Уортон поделился ожиданиями: «В следующем сезоне я возвращаюсь в команду, которую считаю своим вторым домом. На тестах надо было добиться комфортных ощущений за рулём машины и вновь сработаться с командой, чтобы правильно подготовиться к 2026 году и хорошо провести домашнюю гонку в Мельбурне, с которой начнётся сезон».

Источник

