Главная Новости Команда Van Amersfoort Racing сохранит пилота, участвовавшего в F2: "Беннетт - это определенно один из талантливейших гонщиков, с которыми мне пришлось работать за многие годы".
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Команда Van Amersfoort Racing сохранит пилота, участвовавшего в F2: "Беннетт - это определенно один из талантливейших гонщиков, с которыми мне пришлось работать за многие годы".

Van Amersfoort Racing продлила контракт с Джоном Беннеттом на сезон 2025 года. Британский гонщик рад быть частью команды и готов покорять новые вершины в Формуле 2!
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.12.2024, 12:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Формулы 2 Van Amersfoort Racing анонсировала продление контракта с гонщиком Джоном Беннеттом на сезон 2025 года.

Британский спортсмен уже успел выступить за Van Amersfoort Racing на двух последних этапах текущего сезона в Формуле 2, сменив на трассе Энцо Фиттипальди. Лучшим достижением Беннетта стало восьмое место в гонке воскресного дня, которая проходила на треке Лосаил в Катаре.

Джон Беннетт выразил свои чувства относительно нового контракта, сказав: «Я счастлив возобновить выступления за Van Amersfoort Racing в сезоне 2025. Я почувствовал замечательную атмосферу в команде уже с первых дней тестирования. Я благодарен за поддержку, оказанную мне командой, и с нетерпением жду старта следующего гоночного года!»

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