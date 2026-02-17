Главная Новости Формула-2: Ноэль Леон стал быстрейшим в первый день тестовых заездов
В Барселоне стартовали предсезонные тесты Формулы 2. Лучшее время первого дня показал Ноэль Леон из Campos Racing — 1:24.370. Полные результаты.
17.02.2026, 21:12·4 мин
Фото: F1news.ru

В Барселоне стартовали трёхдневные предсезонные тесты Формулы 2, привлекшие внимание болельщиков автоспорта. В первый день на трассе Circuit de Barcelona-Catalunya лучшим временем отличился представитель Campos Racing Ноэль Леон из Мексики. В дневной сессии он показал результат 1:24.370 секунды, став самым быстрым пилотом понедельника.

С утра участники тестов приступили к работе с установочных кругов, проверяя техническое состояние болидов и функционирование всех систем. Темп постепенно возрастал, и к середине утреннего отрезка лидерство перехватил Мартиниус Стенсхорн из Rodin Motorsport с кругом за 1:25.437 секунды. Это время так и осталось лучшим в утренней части программы.

За 55 минут до завершения утренней сессии на трассе был показан первый красный флаг — причиной стала остановка Николы Цолова на прямой. Его машину эвакуировали на пит-лейн, после чего остальные команды продолжили работу до конца сессии.

После перерыва пилоты вновь вышли на трассу и сосредоточились на длинных сериях и оценке гоночного темпа. За час до окончания дневной сессии вновь возникла пауза — второй красный флаг был вызван разворотом Джошуа Дюрксена в третьем повороте.

Менее чем за 15 минут до завершения дня гонщики начали попытки на быстрых кругах. В этот момент Ноэль Леон и установил лучшее время дня. Однако не все участники сумели провести финальные быстрые заезды: Себастьян Монтойя вылетел в первом повороте, что привело к появлению третьего красного флага, после чего сессия не возобновлялась.

Позже представители организаторов сообщили, что у болида Эмерсона Фиттипальди из AIX Racing был выявлен недовес. В результате все его результаты, показанные в дневной сессии, были аннулированы.

Результаты утренней сессии:

ПилотКомандаВремяКруги
1. М.СтенсхорнRodin Motorsport1:25.43725
2. А.ДаннRodin Motorsport1:25.45223
3. Г.МиниMP Motorsport1:25.60230
4. Н.ЦоловCampos Racing1:25.70217
5. Н.ЛеонCampos Racing1:25.81518
6. О.ГётеMP Motorsport1:25.82929
7. Д.БегановичDAMS Lucas Oil1:25.97724
8. Р.МиатаHitech1:26.51621
9. М.БояPREMA Racing1:26.51919
10. Т.ИнтрафувасакART Grand Prix1:26.61120
11. Л.ван ХупенTRIDENT1:26.61123
12. Э.ФиттипальдиAIX Racing1:26.63222
13. Д.ДюрксенInvicta Racing1:26.67722
14. Р.БилинскиDAMS Lucas Oil1:26.76223
15. К.ХертаHitech1:26.89320
16. Р.ВиллагомесVan Amersfoort Racing1:26.96722
17. С.МонтойяPREMA Racing1:27.02920
18. Н.ВарронеVan Amersfoort Racing1:27.10922
19. К.МайниART Grand Prix1:27.14718
20. Р.КамараInvicta Racing1:27.19210
21. Д.БеннеттTRIDENT1:27.44513
22. К.ШилдсAIX Racing1:37.53307

Результаты дневной сессии:

ПилотКомандаВремяКруги
1. Н.ЛеонCampos Racing1:24.37045
2. Н.ВарронеVan Amersfoort Racing1:25.05845
3. Д.ДюрксенInvicta Racing1:25.27434
4. Р.МиатаHitech1:26.58335
5. М.СтенсхорнRodin Motorsport1:25.71248
6. Т.ИнтрафувасакART Grand Prix1:25.80241
7. А.ДаннRodin Motorsport1:25.88243
8. Р.КамараInvicta Racing1:25.92824
9. Н.ЦоловCampos Racing1:25.99544
10. К.ХертаHitech1:26.02531
11. Л.ван ХупенTRIDENT1:26.08635
12. Р.ВиллагомесVan Amersfoort Racing1:26.25135
13. С.МонтойяPREMA Racing1:26.55335
14. Д.БеннеттTRIDENT1:26.76429
15. М.БояPREMA Racing1:26.83834
16. К.МайниART Grand Prix1:27.45439
17. К.ШилдсAIX Racing1:27.51524
18. О.ГётеMP Motorsport1:29.79428
19. Г.МиниMP Motorsport1:29.86032
20. Д.БегановичDAMS Lucas Oil1:30.19027
21. Р.БилинскиDAMS Lucas Oil1:31.02032
22. Э.ФиттипальдиAIX Racingбез времени35

