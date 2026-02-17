Формула-2: Ноэль Леон стал быстрейшим в первый день тестовых заездов

В Барселоне стартовали трёхдневные предсезонные тесты Формулы 2, привлекшие внимание болельщиков автоспорта. В первый день на трассе Circuit de Barcelona-Catalunya лучшим временем отличился представитель Campos Racing Ноэль Леон из Мексики. В дневной сессии он показал результат 1:24.370 секунды, став самым быстрым пилотом понедельника.
С утра участники тестов приступили к работе с установочных кругов, проверяя техническое состояние болидов и функционирование всех систем. Темп постепенно возрастал, и к середине утреннего отрезка лидерство перехватил Мартиниус Стенсхорн из Rodin Motorsport с кругом за 1:25.437 секунды. Это время так и осталось лучшим в утренней части программы.
За 55 минут до завершения утренней сессии на трассе был показан первый красный флаг — причиной стала остановка Николы Цолова на прямой. Его машину эвакуировали на пит-лейн, после чего остальные команды продолжили работу до конца сессии.
После перерыва пилоты вновь вышли на трассу и сосредоточились на длинных сериях и оценке гоночного темпа. За час до окончания дневной сессии вновь возникла пауза — второй красный флаг был вызван разворотом Джошуа Дюрксена в третьем повороте.
Менее чем за 15 минут до завершения дня гонщики начали попытки на быстрых кругах. В этот момент Ноэль Леон и установил лучшее время дня. Однако не все участники сумели провести финальные быстрые заезды: Себастьян Монтойя вылетел в первом повороте, что привело к появлению третьего красного флага, после чего сессия не возобновлялась.
Позже представители организаторов сообщили, что у болида Эмерсона Фиттипальди из AIX Racing был выявлен недовес. В результате все его результаты, показанные в дневной сессии, были аннулированы.
Результаты утренней сессии:
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1. М.Стенсхорн
|Rodin Motorsport
|1:25.437
|25
|2. А.Данн
|Rodin Motorsport
|1:25.452
|23
|3. Г.Мини
|MP Motorsport
|1:25.602
|30
|4. Н.Цолов
|Campos Racing
|1:25.702
|17
|5. Н.Леон
|Campos Racing
|1:25.815
|18
|6. О.Гёте
|MP Motorsport
|1:25.829
|29
|7. Д.Беганович
|DAMS Lucas Oil
|1:25.977
|24
|8. Р.Миата
|Hitech
|1:26.516
|21
|9. М.Боя
|PREMA Racing
|1:26.519
|19
|10. Т.Интрафувасак
|ART Grand Prix
|1:26.611
|20
|11. Л.ван Хупен
|TRIDENT
|1:26.611
|23
|12. Э.Фиттипальди
|AIX Racing
|1:26.632
|22
|13. Д.Дюрксен
|Invicta Racing
|1:26.677
|22
|14. Р.Билински
|DAMS Lucas Oil
|1:26.762
|23
|15. К.Херта
|Hitech
|1:26.893
|20
|16. Р.Виллагомес
|Van Amersfoort Racing
|1:26.967
|22
|17. С.Монтойя
|PREMA Racing
|1:27.029
|20
|18. Н.Варроне
|Van Amersfoort Racing
|1:27.109
|22
|19. К.Майни
|ART Grand Prix
|1:27.147
|18
|20. Р.Камара
|Invicta Racing
|1:27.192
|10
|21. Д.Беннетт
|TRIDENT
|1:27.445
|13
|22. К.Шилдс
|AIX Racing
|1:37.533
|07
Результаты дневной сессии:
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1. Н.Леон
|Campos Racing
|1:24.370
|45
|2. Н.Варроне
|Van Amersfoort Racing
|1:25.058
|45
|3. Д.Дюрксен
|Invicta Racing
|1:25.274
|34
|4. Р.Миата
|Hitech
|1:26.583
|35
|5. М.Стенсхорн
|Rodin Motorsport
|1:25.712
|48
|6. Т.Интрафувасак
|ART Grand Prix
|1:25.802
|41
|7. А.Данн
|Rodin Motorsport
|1:25.882
|43
|8. Р.Камара
|Invicta Racing
|1:25.928
|24
|9. Н.Цолов
|Campos Racing
|1:25.995
|44
|10. К.Херта
|Hitech
|1:26.025
|31
|11. Л.ван Хупен
|TRIDENT
|1:26.086
|35
|12. Р.Виллагомес
|Van Amersfoort Racing
|1:26.251
|35
|13. С.Монтойя
|PREMA Racing
|1:26.553
|35
|14. Д.Беннетт
|TRIDENT
|1:26.764
|29
|15. М.Боя
|PREMA Racing
|1:26.838
|34
|16. К.Майни
|ART Grand Prix
|1:27.454
|39
|17. К.Шилдс
|AIX Racing
|1:27.515
|24
|18. О.Гёте
|MP Motorsport
|1:29.794
|28
|19. Г.Мини
|MP Motorsport
|1:29.860
|32
|20. Д.Беганович
|DAMS Lucas Oil
|1:30.190
|27
|21. Р.Билински
|DAMS Lucas Oil
|1:31.020
|32
|22. Э.Фиттипальди
|AIX Racing
|без времени
|35