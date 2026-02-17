Формула-2: Ноэль Леон стал быстрейшим в первый день тестовых заездов

В Барселоне стартовали трёхдневные предсезонные тесты Формулы 2, привлекшие внимание болельщиков автоспорта. В первый день на трассе Circuit de Barcelona-Catalunya лучшим временем отличился представитель Campos Racing Ноэль Леон из Мексики. В дневной сессии он показал результат 1:24.370 секунды, став самым быстрым пилотом понедельника.

С утра участники тестов приступили к работе с установочных кругов, проверяя техническое состояние болидов и функционирование всех систем. Темп постепенно возрастал, и к середине утреннего отрезка лидерство перехватил Мартиниус Стенсхорн из Rodin Motorsport с кругом за 1:25.437 секунды. Это время так и осталось лучшим в утренней части программы.

За 55 минут до завершения утренней сессии на трассе был показан первый красный флаг — причиной стала остановка Николы Цолова на прямой. Его машину эвакуировали на пит-лейн, после чего остальные команды продолжили работу до конца сессии.

После перерыва пилоты вновь вышли на трассу и сосредоточились на длинных сериях и оценке гоночного темпа. За час до окончания дневной сессии вновь возникла пауза — второй красный флаг был вызван разворотом Джошуа Дюрксена в третьем повороте.

Менее чем за 15 минут до завершения дня гонщики начали попытки на быстрых кругах. В этот момент Ноэль Леон и установил лучшее время дня. Однако не все участники сумели провести финальные быстрые заезды: Себастьян Монтойя вылетел в первом повороте, что привело к появлению третьего красного флага, после чего сессия не возобновлялась.

Позже представители организаторов сообщили, что у болида Эмерсона Фиттипальди из AIX Racing был выявлен недовес. В результате все его результаты, показанные в дневной сессии, были аннулированы.

Результаты утренней сессии:

Пилот Команда Время Круги 1. М.Стенсхорн Rodin Motorsport 1:25.437 25 2. А.Данн Rodin Motorsport 1:25.452 23 3. Г.Мини MP Motorsport 1:25.602 30 4. Н.Цолов Campos Racing 1:25.702 17 5. Н.Леон Campos Racing 1:25.815 18 6. О.Гёте MP Motorsport 1:25.829 29 7. Д.Беганович DAMS Lucas Oil 1:25.977 24 8. Р.Миата Hitech 1:26.516 21 9. М.Боя PREMA Racing 1:26.519 19 10. Т.Интрафувасак ART Grand Prix 1:26.611 20 11. Л.ван Хупен TRIDENT 1:26.611 23 12. Э.Фиттипальди AIX Racing 1:26.632 22 13. Д.Дюрксен Invicta Racing 1:26.677 22 14. Р.Билински DAMS Lucas Oil 1:26.762 23 15. К.Херта Hitech 1:26.893 20 16. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:26.967 22 17. С.Монтойя PREMA Racing 1:27.029 20 18. Н.Варроне Van Amersfoort Racing 1:27.109 22 19. К.Майни ART Grand Prix 1:27.147 18 20. Р.Камара Invicta Racing 1:27.192 10 21. Д.Беннетт TRIDENT 1:27.445 13 22. К.Шилдс AIX Racing 1:37.533 07

Результаты дневной сессии: