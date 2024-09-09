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Формула 2: Кристиан Мэнселл заменит Станека в команде Trident

Команда Trident, участвующая в чемпионате Формулы 2, объявила о важном изменении в своем составе. Теперь за рулем будет выступать молодой гонщик Кристиан Мэнселл, который сменит Романа Станека на оставшиеся этапы сезона, начиная с Гран При в Баку.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
09.09.2024, 13:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Trident, участвующая в чемпионате Формулы 2, объявила о важном изменении в своем составе. Теперь за рулем будет выступать молодой гонщик Кристиан Мэнселл, который сменит Романа Станека на оставшиеся этапы сезона, начиная с Гран При в Баку.

В предыдущем сезоне 2024 года Мэнселл соревновался в Формуле 3, где пять раз попадал на подиум и занял почётное пятое место в личном зачете гонщиков.

Кристиан Мэнселл выразил радость по поводу предстоящего дебюта в Формуле 2 за команду Trident: «Я с нетерпением жду старта гонки в Баку и двух последующих этапов в составе итальянской команды. Это будет сложный дебют на трассе в Азербайджане, но я больше волнуюсь, чем нервничаю».

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