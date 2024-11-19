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Кристиан Мэнселл будет выступать за Rodin Motorsport

Команда Rodin Motorsport, участвующая в гоночной серии Формула 2, огласила информацию о заключении контракта с пилотом по имени Кристиан Мэнселл на сезон 2025 года.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
19.11.2024, 13:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Rodin Motorsport, участвующая в гоночной серии Формула 2, огласила информацию о заключении контракта с пилотом по имени Кристиан Мэнселл на сезон 2025 года.

В прошлом сезоне 2024 года австралийский спортсмен выступал в Формуле 3, смог пять раз подняться на пьедестал и завершить год на пятой строчке в личном зачете гонщиков. На одной из гонок в сентябре в Баку Кристиан впервые попробовал свои силы в Формуле 2 в составе команды Trident, заработав на счет два ценных очка.

Кристиан Мэнселл: «Я очень рад вернуться в Rodin Motorsport в следующем сезоне, в 2025 году. Мне всегда оказывали поддержку в этой команде, поэтому я счастлив, что мы можем продолжить наше сотрудничество и стремиться к новым высотам. Жду с нетерпением предстоящих испытаний на трассе и готов дать все силы для достижения успеха».

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