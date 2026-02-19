Главная Новости Ф2: Камара показал лучшее время в заключительный день тестов
Рафаэль Камара показал лучший результат предсезонных тестов Формулы 2 в Барселоне за Invicta Racing, установив время круга 1:23.252 секунды.
Иннокентий Петров
19.02.2026, 20:01·4 мин
Фото: F1news.ru

В Барселоне завершился заключительный день предсезонных тестов Формулы 2, на котором бразильский пилот Рафаэль Камара, выступающий за Invicta Racing, продемонстрировал лучший результат. В ходе утренней сессии ему удалось проехать круг за 1:23.252 секунды, что стало самым быстрым временем дня.

С самого утра пилоты вышли на трассу, чтобы работать на коротких быстрых сериях. Первым ориентиром для остальных стал Никола Цолов, показавший время 1:23.654 секунды. Болгарский гонщик на протяжении продолжительного времени находился на первой позиции, несмотря на три остановки сессии из-за появления красных флагов.

Первое появление красных флагов было связано с вылетом Николаса Варроне, который оказался в гравии на последнем повороте. Эвакуация автомобиля прошла оперативно, однако вскоре после возобновления сессии красные флаги вновь были подняты — на этот раз трассу покинул Рафаэль Виллагомес, напарник Варроне. Позже сессию пришлось остановить еще раз по причине остановки машины Ноэля Леона непосредственно на трассе.

За 45 минут до окончания утренней программы Рафаэль Камара установил время, которое осталось недосягаемым для других участников до самого завершения тестового дня.

Днем команды уделили внимание работе с гоночным темпом на длинных сериях, поэтому скорости были ниже, чем в первой половине дня. За всю дневную сессию красные флаги появились только однажды — после того, как Лоренс ван Хупен остановился на пит-лейн. Лучший результат во второй сессии показал Кин Шилдс, проехав круг за 1:26.269 секунды.

Тестовые заезды в Барселоне подошли к концу. Следующий раз гонщики Формулы 2 выйдут на трассу на первом этапе сезона в Мельбурне, который пройдет с 6 по 8 марта.

Результаты утренней сессии:

ПилотКомандаВремяКруги
1. Р.КамараInvicta Racing1:23.25227
2. Н.ЛеонCampos Racing1:23.52629
3. Н.ЦоловCampos Racing1:23.65427
4. Л.ван ХупенTRIDENT1:23.67124
5. Г.МиниMP Motorsport1:23.72126
6. К.ХертаHitech1:23.82629
7. М.БояPREMA Racing1:23.82644
8. Р.МиатаHitech1:23.85729
9. Д.БегановичDAMS Lucas Oil1:24.05824
10. Т.ИнтрафувасакART Grand Prix1:24.06834
11. Н.ВарронеVan Amersfoort Racing1:24.12129
12. Д.БеннеттTRIDENT1:24.14525
13. Д.ДюрксенInvicta Racing1:24.21254
14. О.ГётеMP Motorsport1:24.23422
15. К.МайниART Grand Prix1:24.24935
16. Р.БилинскиDAMS Lucas Oil1:24.33827
17. М.СтенсхорнRodin Motorsport1:24.48721
18. С.МонтойяPREMA Racing1:24.59343
19. Э.ФиттипальдиAIX Racing1:25.03828
20. К.ШилдсAIX Racing1:25.19529
21. А.ДаннRodin Motorsport1:25.57020
22. Р.ВиллагомесVan Amersfoort Racing1:26.13818

Результаты дневной сессии:

ПилотКомандаВремяКруги
1. К.ШилдсAIX Racing1:26.26938
2. Н.ЛеонCampos Racing1:26.30851
3. Э.ФиттипальдиAIX Racing1:26.35151
4. К.ХертаHitech1:27.86966
5. К.МайниART Grand Prix1:28.58251
6. Р.МиатаHitech1:28.78867
7. Т.ИнтрафувасакART Grand Prix1:28.87350
8. М.БояPREMA Racing1:28.94249
9. Р.КамараInvicta Racing1:29.07662
10. Л.ван ХупенTRIDENT1:29.13550
11. А.ДаннRodin Motorsport1:29.36247
12. Н.ЦоловCampos Racing1:29.51545
13. Н.ВарронеVan Amersfoort Racing1:29.83045
14. М.СтенсхорнRodin Motorsport1:29.83546
15. Д.БегановичDAMS Lucas Oil1:29.93427
16. Р.БилинскиDAMS Lucas Oil1:29.97341
17. О.ГётеMP Motorsport1:30.08836
18. Д.БеннеттTRIDENT1:30.14847
19. Д.ДюрксенInvicta Racing1:30.19453
20. Г.МиниMP Motorsport1:30.19936
21. С.МонтойяPREMA Racing1:30.22647
22. Р.ВиллагомесVan Amersfoort Racingбез времени00

Источник

