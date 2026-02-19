Ф2: Камара показал лучшее время в заключительный день тестов

В Барселоне завершился заключительный день предсезонных тестов Формулы 2, на котором бразильский пилот Рафаэль Камара, выступающий за Invicta Racing, продемонстрировал лучший результат. В ходе утренней сессии ему удалось проехать круг за 1:23.252 секунды, что стало самым быстрым временем дня.

С самого утра пилоты вышли на трассу, чтобы работать на коротких быстрых сериях. Первым ориентиром для остальных стал Никола Цолов, показавший время 1:23.654 секунды. Болгарский гонщик на протяжении продолжительного времени находился на первой позиции, несмотря на три остановки сессии из-за появления красных флагов.

Первое появление красных флагов было связано с вылетом Николаса Варроне, который оказался в гравии на последнем повороте. Эвакуация автомобиля прошла оперативно, однако вскоре после возобновления сессии красные флаги вновь были подняты — на этот раз трассу покинул Рафаэль Виллагомес, напарник Варроне. Позже сессию пришлось остановить еще раз по причине остановки машины Ноэля Леона непосредственно на трассе.

За 45 минут до окончания утренней программы Рафаэль Камара установил время, которое осталось недосягаемым для других участников до самого завершения тестового дня.

Днем команды уделили внимание работе с гоночным темпом на длинных сериях, поэтому скорости были ниже, чем в первой половине дня. За всю дневную сессию красные флаги появились только однажды — после того, как Лоренс ван Хупен остановился на пит-лейн. Лучший результат во второй сессии показал Кин Шилдс, проехав круг за 1:26.269 секунды.

Тестовые заезды в Барселоне подошли к концу. Следующий раз гонщики Формулы 2 выйдут на трассу на первом этапе сезона в Мельбурне, который пройдет с 6 по 8 марта.

Результаты утренней сессии:

Пилот Команда Время Круги 1. Р.Камара Invicta Racing 1:23.252 27 2. Н.Леон Campos Racing 1:23.526 29 3. Н.Цолов Campos Racing 1:23.654 27 4. Л.ван Хупен TRIDENT 1:23.671 24 5. Г.Мини MP Motorsport 1:23.721 26 6. К.Херта Hitech 1:23.826 29 7. М.Боя PREMA Racing 1:23.826 44 8. Р.Миата Hitech 1:23.857 29 9. Д.Беганович DAMS Lucas Oil 1:24.058 24 10. Т.Интрафувасак ART Grand Prix 1:24.068 34 11. Н.Варроне Van Amersfoort Racing 1:24.121 29 12. Д.Беннетт TRIDENT 1:24.145 25 13. Д.Дюрксен Invicta Racing 1:24.212 54 14. О.Гёте MP Motorsport 1:24.234 22 15. К.Майни ART Grand Prix 1:24.249 35 16. Р.Билински DAMS Lucas Oil 1:24.338 27 17. М.Стенсхорн Rodin Motorsport 1:24.487 21 18. С.Монтойя PREMA Racing 1:24.593 43 19. Э.Фиттипальди AIX Racing 1:25.038 28 20. К.Шилдс AIX Racing 1:25.195 29 21. А.Данн Rodin Motorsport 1:25.570 20 22. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:26.138 18

Результаты дневной сессии: