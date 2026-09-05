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Ф2: результаты квалификации изменены из-за штрафов

Квалификация Формулы 2 в Монце завершилась серией штрафов: семь гонщиков потеряли по три стартовые позиции, а Джон Беннетт получил поул в спринте.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
05.09.2026, 10:12·2 мин
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Фото: F1news.ru

Хаотичная концовка квалификации Формулы 2 на трассе в Монце привлекла внимание стюардов. По итогам рассмотрения инцидентов несколько гонщиков получили штрафы, а результаты сессии были пересмотрены. Изменения коснулись стартовых позиций как в основной гонке уик-энда, так и в спринте.

Габриэле Мини, выступающий за MP Motorsport, потерял три места на старте. Итальянский гонщик помешал Кину Шилдсу из AIX Racing между 9 и 10 поворотами, что было признано нарушением статьи 31.6 Спортивного регламента FIA.

Такое же наказание получил Мари Боя. Испанский гонщик Prema слишком сильно замедлился на выходе из 10 поворота и начал прогревать шины. Стюарды пришли к выводу, что его действия нельзя оправдать спортивными причинами и что они были направлены исключительно на получение преимущества.

Дино Беганович (DAMS), Ноэль Леон (Campos Racing), Себастьян Монтойя (Prema) и Куш Майни (ART) также потеряли по три стартовые позиции. Штрафы связаны с инцидентом, произошедшим под конец квалификации перед 11-м поворотом.

Все четверо нарушили указания дирекции гонки: гонщики двигались по центру трассы на слишком низкой скорости, а их машины шли по две в ряд, что также запрещено.

Лидер личного зачёта Никола Цолов из Campos Racing лишится ещё трёх стартовых позиций. Гонщик ехал зигзагами рядом с машиной Монтойи, и стюарды квалифицировали это как «беспорядочная манера» езды. Себастьяну пришлось уклоняться от Цолова, в результате чего его машина оказалась за пределами трассы.

После вынесения всех штрафов и пересмотра результатов квалификации с поула в субботнем спринте стартует гонщик Trident Джон Беннетт.

Фото: F1news.ru

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