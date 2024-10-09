Formula 2: Джек Кроуфорд останется в команде DAMS еще на один сезон

Молодой гонщик Джек Кроуфорд намерен остаться в Формуле 2 и в следующем сезоне. Команда DAMS подтвердила, что продлила контракт с американским пилотом.

За свой дебютный сезон в 2024 году Кроуфорд выступил весьма уверенно, пять раз попадая на подиум. Одной из ярких точек его выступлений стала победа на трассе в Барселоне. На данный момент он занимает пятое место в общем зачёте за два этапа до завершения текущего сезона.

Джек Кроуфорд поделился своими мыслями относительно будущего: «Я очень рад продлить контракт с DAMS на следующий сезон после успешных выступлений в этом году. Нас ждут ещё два этапа в 2024 году, и мы продолжаем бороться за высокие места. Надеюсь, что в следующем году смогу сделать ещё один шаг вперёд и регулярно бороться в лидирующей группе».