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Арвид Линдблад выигрывает вторую победу в сезоне фай-2.

Результаты гонки Формулы 2: Линдблад победил, Монтойя второй, Ферсхор третий. Кроуфорд и Данн в топ-5. Форнароли вылетел, безопасность вышла на трассу.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
01.06.2025, 12:42·3 мин
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Фото: F1news.ru

В главной гонке испанского уик-энда Формулы 2 с первой позиции стартовал Арвид Линдблад, а рядом с ним на первом ряду выстроился Себастьян Монтойя на машине, раскрашенной в цвета Red Bull.

Оба гонщика считаются перспективными и оба имеют что доказать. Интересно было увидеть, как будет развиваться их борьба на трассе в Барселоне, где сложно обгонять.

Линдблад уверенно стартовал, удерживая лидерство, Монтойя следовал за ним, а Ричард Ферсхор, победитель спринтовой гонки, опередил соперников и поднялся на третью позицию.

На нескольких кругах стало известно о штрафе 10 секунд для Леонардо Форнароли и об обгоне Ритому Миата Алексом Данном.

Джошуа Дюрксен первым сделал обязательную остановку в боксах на 6-м круге, а на 9-м круге Ферсхор и Люк Браунинг также свернули на пит-лейн.

На 11-м круге пит-стопы сделали Монтойя и Роман Станек, при этом важно было, что Монтойя вышел на трассу впереди Ферсхора.

Линдблад заехал в боксы на следующем круге, вернувшись на трассу перед Монтойей, который ехал на прогретых шинах.

На 21-м круге Линдблад обогнал Габриэле Мини, а на следующем круге у них был контакт.

На 25-м круге пит-стоп сделал Алекс Данн, вернувшись на трассу на 12-м месте.

На трассе появились жёлтые флаги из-за остановившейся машины Виллагомеса, но автомобиль безопасности не понадобился.

Лидировал Линдблад, Монтойя отставал на 3,7 секунды, а Ферсхор приближался к ним.

Финиш подходил, когда на трассу выехал автомобиль безопасности из-за проблем с машиной Форнароли.

Гонка завершилась за сейфти-каром, Линдблад победил, Монтойя финишировал вторым, а Ферсхор третьим.

Ферсхор поднялся на второе место в зачёте, а Данн, лидировавший до этого, вызван к стюардам.

Предварительные результаты гонки:

ПилотКомандаРазница
1. А.ЛиндбладCampos Racing58:49.191
2. С.МонтойяPrema+0.301
3. Р.ФерсхорMP Motorsport+0.602
4. Д.КроуфордDAMS+0.927
5. А.ДаннRodin Motorsport+1.155
6. Х.МартиCampos Racing+1.573
7. К.МайниDAMS+2.344
8. В.МартенART Grand Prix+2.605
9. Р.МиатаART Grand Prix+2.884
10. Г.МиниPrema+2.988
11. Р.СтанекInvicta Racing+3.629
12. С.МегетунифTrident+5.136
13. А.КордилRodin Motorsport+5.470
14. О.ГётеMP Motorsport+11.754
15. М.ЭстерсонTrident+11.969
16. Д.БегановичHitech GP+13.828
17. Д.ДюрксенAIX Racing+14.762
18. Д.БеннеттVan Amersfoort Racing+15.212
19. К.ШилдсAIX Racing+17.618
20. Л.БраунингHitech GP+48.779
– Л.ФорнаролиInvicta Racingсход
– Р.ВиллагомесVan Amersfoort Racingсход

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