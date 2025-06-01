Арвид Линдблад выигрывает вторую победу в сезоне фай-2.

В главной гонке испанского уик-энда Формулы 2 с первой позиции стартовал Арвид Линдблад, а рядом с ним на первом ряду выстроился Себастьян Монтойя на машине, раскрашенной в цвета Red Bull.

Оба гонщика считаются перспективными и оба имеют что доказать. Интересно было увидеть, как будет развиваться их борьба на трассе в Барселоне, где сложно обгонять.

Линдблад уверенно стартовал, удерживая лидерство, Монтойя следовал за ним, а Ричард Ферсхор, победитель спринтовой гонки, опередил соперников и поднялся на третью позицию.

На нескольких кругах стало известно о штрафе 10 секунд для Леонардо Форнароли и об обгоне Ритому Миата Алексом Данном.

Джошуа Дюрксен первым сделал обязательную остановку в боксах на 6-м круге, а на 9-м круге Ферсхор и Люк Браунинг также свернули на пит-лейн.

На 11-м круге пит-стопы сделали Монтойя и Роман Станек, при этом важно было, что Монтойя вышел на трассу впереди Ферсхора.

Линдблад заехал в боксы на следующем круге, вернувшись на трассу перед Монтойей, который ехал на прогретых шинах.

На 21-м круге Линдблад обогнал Габриэле Мини, а на следующем круге у них был контакт.

На 25-м круге пит-стоп сделал Алекс Данн, вернувшись на трассу на 12-м месте.

На трассе появились жёлтые флаги из-за остановившейся машины Виллагомеса, но автомобиль безопасности не понадобился.

Лидировал Линдблад, Монтойя отставал на 3,7 секунды, а Ферсхор приближался к ним.

Финиш подходил, когда на трассу выехал автомобиль безопасности из-за проблем с машиной Форнароли.

Гонка завершилась за сейфти-каром, Линдблад победил, Монтойя финишировал вторым, а Ферсхор третьим.

Ферсхор поднялся на второе место в зачёте, а Данн, лидировавший до этого, вызван к стюардам.

Предварительные результаты гонки: