Арвид Линдблад выигрывает вторую победу в сезоне фай-2.

В главной гонке испанского уик-энда Формулы 2 с первой позиции стартовал Арвид Линдблад, а рядом с ним на первом ряду выстроился Себастьян Монтойя на машине, раскрашенной в цвета Red Bull.
Оба гонщика считаются перспективными и оба имеют что доказать. Интересно было увидеть, как будет развиваться их борьба на трассе в Барселоне, где сложно обгонять.
Линдблад уверенно стартовал, удерживая лидерство, Монтойя следовал за ним, а Ричард Ферсхор, победитель спринтовой гонки, опередил соперников и поднялся на третью позицию.
На нескольких кругах стало известно о штрафе 10 секунд для Леонардо Форнароли и об обгоне Ритому Миата Алексом Данном.
Джошуа Дюрксен первым сделал обязательную остановку в боксах на 6-м круге, а на 9-м круге Ферсхор и Люк Браунинг также свернули на пит-лейн.
На 11-м круге пит-стопы сделали Монтойя и Роман Станек, при этом важно было, что Монтойя вышел на трассу впереди Ферсхора.
Линдблад заехал в боксы на следующем круге, вернувшись на трассу перед Монтойей, который ехал на прогретых шинах.
На 21-м круге Линдблад обогнал Габриэле Мини, а на следующем круге у них был контакт.
На 25-м круге пит-стоп сделал Алекс Данн, вернувшись на трассу на 12-м месте.
На трассе появились жёлтые флаги из-за остановившейся машины Виллагомеса, но автомобиль безопасности не понадобился.
Лидировал Линдблад, Монтойя отставал на 3,7 секунды, а Ферсхор приближался к ним.
Финиш подходил, когда на трассу выехал автомобиль безопасности из-за проблем с машиной Форнароли.
Гонка завершилась за сейфти-каром, Линдблад победил, Монтойя финишировал вторым, а Ферсхор третьим.
Ферсхор поднялся на второе место в зачёте, а Данн, лидировавший до этого, вызван к стюардам.
Предварительные результаты гонки:
|Пилот
|Команда
|Разница
|1. А.Линдблад
|Campos Racing
|58:49.191
|2. С.Монтойя
|Prema
|+0.301
|3. Р.Ферсхор
|MP Motorsport
|+0.602
|4. Д.Кроуфорд
|DAMS
|+0.927
|5. А.Данн
|Rodin Motorsport
|+1.155
|6. Х.Марти
|Campos Racing
|+1.573
|7. К.Майни
|DAMS
|+2.344
|8. В.Мартен
|ART Grand Prix
|+2.605
|9. Р.Миата
|ART Grand Prix
|+2.884
|10. Г.Мини
|Prema
|+2.988
|11. Р.Станек
|Invicta Racing
|+3.629
|12. С.Мегетуниф
|Trident
|+5.136
|13. А.Кордил
|Rodin Motorsport
|+5.470
|14. О.Гёте
|MP Motorsport
|+11.754
|15. М.Эстерсон
|Trident
|+11.969
|16. Д.Беганович
|Hitech GP
|+13.828
|17. Д.Дюрксен
|AIX Racing
|+14.762
|18. Д.Беннетт
|Van Amersfoort Racing
|+15.212
|19. К.Шилдс
|AIX Racing
|+17.618
|20. Л.Браунинг
|Hitech GP
|+48.779
|– Л.Форнароли
|Invicta Racing
|сход
|– Р.Виллагомес
|Van Amersfoort Racing
|сход