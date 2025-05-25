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Формула 2: Алекс Данн начнет гонку в Барселоне с отставанием на 10 позиций.

Крушение на Гран При Монако: штраф для гонщика и массовый завал. Виновник потеряет 10 позиций на старте в Барселоне. Уже шесть штрафных баллов к лицензии.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
25.05.2025, 15:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Стюарды в Княжестве Монако приняли решение по инциденту на трассе, в результате которого произошел крупный аварийный заезд. Гонщик команды Rodin Motorsport Алекс Данн был объявлен виновным в столкновении с Виктором Мартеном, в результате которого выбыли из гонки целых семь участников.

Согласно решению стюардов, за такое агрессивное поведение обычно предусматривается штрафное проезд через пит-лейн. Однако, учитывая, что Данн не смог продолжить гонку и финишировал далеко за лидерами, было принято решение о перемещении его на стартовой решетке на 10 позиций назад на следующем этапе, который пройдет в Барселоне.

Кроме этого, ирландскому гонщику было начислено три штрафных балла к его лицензии, что в сумме составляет уже шесть баллов.

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