Формула 2: Алекс Данн начнет гонку в Барселоне с отставанием на 10 позиций.

Стюарды в Княжестве Монако приняли решение по инциденту на трассе, в результате которого произошел крупный аварийный заезд. Гонщик команды Rodin Motorsport Алекс Данн был объявлен виновным в столкновении с Виктором Мартеном, в результате которого выбыли из гонки целых семь участников.

Согласно решению стюардов, за такое агрессивное поведение обычно предусматривается штрафное проезд через пит-лейн. Однако, учитывая, что Данн не смог продолжить гонку и финишировал далеко за лидерами, было принято решение о перемещении его на стартовой решетке на 10 позиций назад на следующем этапе, который пройдет в Барселоне.

Кроме этого, ирландскому гонщику было начислено три штрафных балла к его лицензии, что в сумме составляет уже шесть баллов.