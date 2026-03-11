Главная Статьи Китайские автомобили EXEED EXLANTIX ES: премиальная элегантность
Продуманный до мелочей комфорт в салоне ориентирован на эмоциональное благополучие того, кто находится за рулем, а высокотехнологичное оснащение дарит чувство защищенности
Редакция
11.03.2026, 21:10·3 мин
EXEED EXLANTIX ES создан с вниманием к тем, кто ценит комфорт, эстетику и заботу о себе. Гибридное четырёхдверное купе пиковой мощностью 469 л.с. и запасом хода до 1231 км объединяет выразительный дизайн, современные инженерные решения и продуманность в каждой детали. Пространство салона, настройки систем и интеллектуальные функции формируют гармоничный баланс эстетики и инноваций.

Гибридное купе предлагает новое прочтение премиум-сегмента, идеально подходящее для современной женщины. Дизайн модели, над которым работала международная команда дизайнеров, включая Пьера Луиджи Феррари из легендарного дизайнерского бюро Пининфарина / Pininfarina, был отмечен престижными европейскими наградами в области дизайна. Обтекаемый силуэт модели, напоминающий идеальную каплю воды, – символ абсолютной аэродинамической чистоты. Панорамная крыша визуально продлевает эту линию, наполняя салон светом и ощущением безграничной свободы.

Автомобиль вступает в диалог со своей владелицей еще до начала поездки: интеллектуальные панели ISD транслируют приветственную графику, а активная диодная оптика создает световую анимацию, превращая обычный выход из дома в маленькое событие. Для тех, кто ценит бескомпромиссную эксклюзивность, создана серия Спорт / Sport в эффектном оттенке «Лавовый красный». Эта версия возводит понятие комфорта в абсолют: электропривод дверей обеспечивает мягкое касание и атмосферу приватности – дверь можно открыть, просто приблизившись к автомобилю, а закрыть одним из удобных способов: нажатием на педаль, голосовой командой или кнопкой на дисплее. Интеллектуальная пневмоподвеска (IAS) при этом превращает движение по любому покрытию в скольжение по шелку.

Истинная роскошь EXEED EXLANTIX ES проявляется в освобождении владельца от лишних забот. Парковка в центре города становится интуитивно понятной благодаря системе автоматической парковки (APA). А с помощью приложения EXLANTIX можно дистанционно настроить атмосферу и температуру в салоне. За безопасность отвечают более 20 электронных помощников ADAS, включая адаптивный круиз-контроль и удержание в полосе. Эти системы, наряду с функцией «прозрачного шасси» и обзором 540°, становятся невидимыми, но надежными ассистентами, дарящими чувство абсолютной уверенности в любом трафике. Полный «зимний пакет» позволяет заранее подготовить купе к выезду через мобильное приложение, избавляя от необходимости ждать прогрева автомобиля.

Интерьер EXEED EXLANTIX ES напоминает приватную лаундж-зону, дарящую эмоциональное благополучие. Салон превращается в персональный СПА (SPA) -центр благодаря сиденьям из мягкой кожи Наппа (Nappa) с функциями массажа, вентиляции и подогрева. Изысканный парфюм автоматической ароматизации и ионизация воздуха оберегают личное пространство от городской суеты, а премиальная аудиосистема из 23 динамиков создает кристально чистое звуковое облако. Более 1000 часов тонкой настройки позволили добиться звучания, которое в сочетании с контурной подсветкой дарит ощущение полной гармонии.

Пройти тест-драйв и ознакомиться с актуальным модельным рядом бензиновых и гибридных автомобилей EXEED|EXLANTIX Вы можете в дилерском центре EXEED ЦЕНТР У СЕРВИС+ ЮГ по адресу: Московская область, г.о. Подольск, 30 – й км Симферопольского шоссе вл.1 стр.4. Тел.: +7 (495) 660- 07-07 https://exeed-uservice.ru/

