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EXEED был признан лучшим в номинации «Культурное меценатство» на премии «Бренд года в России 2024»

Компания получила эту награду за свою программу социальных инициатив «Born for life». EXEED помогает людям открывать для себя новые впечатления и мир искусства.
РедакцияР
Редакция
28.11.2024, 17:10·3 мин
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Фото: предоставлено пресс-службой

20 ноября 2024 года EXEED был назван «Брендом года» в категории «Культурное меценатство» за вклад в развитие культуры и искусства. Национальная премия «Бренд года» важна для поддержки компаний, которые влияют на будущее рынка в разных сферах.

Это уже вторая победа EXEED в этой премии. В прошлом году компания стала «Брендом года» в категории «Социально ответственный бренд» за проект «Звезды EXEED».

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В 2024 году EXEED реализовал несколько проектов, направленных на поддержку как классического, так и современного искусства.

Одним из ключевых проектов был конкурс «Звезды EXEED», который во второй раз прошел в партнерстве с Московской государственной консерваторией им. П.И. Чайковского. Конкурс включал шесть номинаций: сольное пение, виолончель, скрипка, фортепиано, медные и деревянные духовые инструменты. 

Цель проекта — поощрить талантливых молодых музыкантов и предоставить им больше возможностей для развития.

Кроме поддержки классической музыки, EXEED активно развивает позиции в сфере моды и искусства. Летом 2024 года компания провела уникальный перформанс в сотрудничестве с Sound Up, одним из самых известных фестивалей современной академической музыки в Москве. Перформанс включал элементы оперы, fashion-показа, классического концерта и мультимедиа.

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Линия современного искусства для EXEED второй год подряд была представлена на международной ярмарке современного искусства Cosmoscow. Здесь можно было увидеть работы известных художников и ознакомиться с новейшими тенденциями арт-рынка.

В 2024 году модель EXEED RX была эксклюзивно представлена в бренд-зоне, разработанной российским художником Антоном Бунденко.

Поддержка культурных мероприятий и искусства является важной частью стратегии премиального бренда EXEED. Например, при поддержке дилерского центра EXEED ЦЕНТР У СЕРВИС+ ЮГ в «Особняке на Волхонке» проводится церемония награждения «Шеф повар года». Премия, инициированная проектом «ЗАВТРА’К ШЕФА», вручается от имени профессионального поварского сообщества, которое оценивает и признает достижения шеф-поваров по всей России.

Победа в категории «Культурное меценатство» на премии «Бренд года в России 2024» — это важное достижение для EXEED, подтверждающее высокую социальную ответственность бренда и его стремление помогать людям открывать новое и прекрасное.

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Пройти тест-драйв и познакомиться с актуальным модельным рядом автомобилей EXEED Вы можете в дилерском центре EXEED ЦЕНТР У СЕРВИС+ ЮГ по адресу: Московская область, г.о. Подольск, 30 – й км Симферопольского шоссе вл.1 стр.1. Тел.: +7 (495) 660- 07-07 https://exeed-uservice.ru/

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