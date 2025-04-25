Эксклюзивный флагманский автомобиль BMW M будет выпущен после успеха ограниченного кабриолета Skytop

Предстоящий кабриолет BMW Skytop откроет путь для выпуска более ограниченных серийных моделей BMW, с учетом будущего эксклюзивного хало-кара для бренда M, сообщает Auto Express.

Сильвия Нойбауэр, вице-президент по работе с клиентами, бренду и продажам BMW M, сказала: "[Стратегия BMW] заключается в том, чтобы предлагать рынкам серию небольших серийных дополнений. В этом году на Villa d'Este появится что-то новенькое, а также, возможно, будут представлены некоторые будущие модели в ограниченной серии с обозначением ‘M’".

На вопрос о том, не приведет ли все это к созданию уникальной модели BMW M, аналогичной по философии суперкару M1 семидесятых годов, Нойбауэр ответила: "Определенно; такие хало-модели четко определяют позиционирование бренда. Они делают его очень желанным.

"[Хало-модели] имеют положительный каскадный эффект на бренд и на портфель продуктов. Создание таких мечтательных автомобилей делает определенную группу клиентов очень счастливой. Даже те, кто не может себе позволить автомобиль, восхищаются брендом. Это также станет частью нашей будущей стратегии".

На данный момент не ясно, в каком именно виде предстанет перед нами новый хало-кар, однако намеки на конкурента Porsche 911 с бейджем ‘M’ вызвали улыбку. "Этот рынок, очевидно, представляет интерес, - сказала Нойбауэр. - Но мы также знаем, что клиенты Porsche очень преданы своему бренду. Поэтому, если мы решимся на это, мы обязательно должны сделать все идеально - на 100%".