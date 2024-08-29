BMW X3 теперь оснащен массивными 22-дюймовыми колесами.

Если вам нужны дополнительные доказательства того, что современные автомобили становятся все крупнее, вот вам BMW X3 с 22-дюймовыми колесами прямо с завода. В недавно запущенном каталоге M Performance Parts для этого роскошного кроссовера представлены огромные диски, которые, честно говоря, не кажутся излишними. Главным образом потому, что последний X3 стал почти не компактным, его длина составляет 187,2 дюйма, а ширина – 75,6 дюйма. Фактически он даже больше первого поколения X5.

Хотя вы можете увидеть эмблемы M практически со всех ракурсов, а также квадро-выхлопную систему, это не X3 M. Это версия M Performance, которая теперь называется M50, а не старый M40i. Помимо этих экстра-колес матово-черного цвета, новый X3 получил удивительно большой спойлер на крыше, изготовленный из полиуретана. Это, честно говоря, немного чересчур для кроссовера, но его можно покрасить в тот же цвет, что и кузов, чтобы лучше сочетался.

Фото: Motor1.com

M50 станет королем холма для четвертого поколения X3, так как у BMW нет намерений выпускать полноприводную версию M. Эти запчасти M Performance могут обмануть неподготовленный глаз, заставив его поверить, что это настоящее чудо техники, так как представлено множество интересных деталей. Впервые доступен передний сплиттер с трехчастной конструкцией и глянцево-черной отделкой. Углеродное волокно используется повсеместно, включая колпаки боковых зеркал, задний диффузор и даже заливную горловину топливного бака.

У нового X3 большие ожидания, учитывая, что модель предыдущего поколения была лучшей продаваемой моделью BMW в 2023 году, набрав 350 000 продаж. Те, кто ищет дополнительный уровень настройки, превышающий то, что предлагает обычный конфигуратор, должны знать, что M Performance Parts распространяются и на салон. Здесь есть все – от ковриков и нержавеющих стальных педалей до анодированных алюминиевых штифтов дверных замков и чехла для ключа, обтянутого алькантарой.

Нет никаких реальных улучшений производительности или хотя бы доработок подвески или тормозов. Эти боковые наклейки не заставят X3 ехать быстрее, так же как и арамидная антенна. Все это – чисто декоративные элементы без каких-либо дополнительных преимуществ, поэтому рядный шестерка по-прежнему имеет 393 лошадиные силы и 428 фунт-футов крутящего момента. Турбированный 3,0-литровый двигатель позволяет версии M50 разгоняться до 60 миль в час за 4,4 секунды и развивать скорость 155 миль в час.

BMW запустит новый X3 в последнем квартале года. Цена на M50 начинается с $65 275 без учета дополнительных опций и запчастей M Performance Parts.