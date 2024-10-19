Даже у газовых автомобилей BMW будут выглядеть как электромобили

Концепции Neue Klasse от BMW предложили взглянуть в будущее дизайна бренда. Седан Neue Klasse дебютировал в 2023 году, а кроссовер Neue Klasse X появился ранее в этом году. Однако глава дизайна Адриан ван Хойдонк заявил, что эти два концепта не будут предвестниками следующей эры электромобилей BMW.

На интервью с Top Gear на Парижском автосалоне в этом году ван Хойдонк заявил, что каждая предстоящая модель BMW будет использовать элементы из концепций Neue Klasse — включая автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Некоторые автомобили будут доступны как на бензине, так и на электричестве, с немного различающимися элементами дизайна (и пропорциями), чтобы их можно было отличить друг от друга.

"Большой прорыв с электромобилями, этими технологиями и дизайном, будет распространен на весь модельный ряд, включая наши автомобили с двигателями внутреннего сгорания," — сказал ван Хойдонк. "Для клиентов это не будет сложно — все они получат новые современные BMW и смогут выбрать тип двигателя."

Это хорошие новости для поклонников дизайна Neue Klasse от BMW. Еще более обнадеживающим является то, что ван Хойдонк считает, что серийные модели будут выглядеть "даже лучше" концепций.

"Вы знаете, насколько близки к своим концептам были i3 и i8? Именно это произойдет здесь. Если что-то, то мне больше нравятся серийные автомобили, потому что они немного компактнее," — отметил он.

К 2029 году BMW выпустит как минимум пять моделей Neue Klasse. Среди них будет новая 3 серия — и M3 — один или два внедорожника, а также спортивный купе с высокой посадкой, который компания тестировала всего несколько месяцев назад. Первая модель Neue Klasse может дебютировать уже в следующем году, а большинство из них появятся в 2026 году и позднее.

Получайте лучшие новости, обзоры, статьи и многое другое прямо в свою почту ежедневно.