Интервью с Эвансом: Для достижения успеха необходимы необычные обстоятельства

Митч Эванс, вице-чемпион Формулы E, представляющий заводскую команду Jaguar, считался одним из самых талантливых гонщиков своего поколения. Он добивался успехов в молодежных сериях, включая GP3, и одерживал победы в гонках GP2, сотрудничая с командами Russian Time и Campos.

Однако, несмотря на свои достижения, в Формуле 1 для Эванса не открывались перспективы. По его словам, причина этому – кадровая политика команд чемпионата мира.

«Трудно было получить место даже для участия в тестах. Я был конкурентоспособен, опережал гонщиков основного состава команды, но это ничего не изменило, - отмечал гонщик в интервью Total-Motorsport.com. - Чтобы пробиться, нужны какие-то экстраординарные обстоятельства. Есть гонщики, готовые платить за роль резервного пилота, что кажется мне абсурдом».

Вспоминая пример Ника де Вриза, Эванс упомянул, как отсутствие шансов на выступление в Формуле 1 может внезапно превратиться в возможность. Он также упомянул Оливера Бермана, который получил шанс дебюта в Формуле 1 после скромных результатов в F2.

«Хоть он выступил достойно, управляя одной из лучших машин, всё зависит от точки зрения. Но современные команды Формулы 1 становятся все более осторожными в выборе гонщиков. Единственный способ попасть в чемпионат – воспользоваться безумными обстоятельствами», - добавил гонщик.

Эванс также отметил, что некоторые гонщики оплачивают свои места в командах, как, например, Серхио Перес, который продолжает привлекать инвестиции Red Bull. Он подчеркнул, что профессиональные качества игнорируются в пользу финансовых возможностей.

Немало гонщиков в Формуле E пришли в этот чемпионат после разочарований в Формуле 1, где не все зависит от спортивных достижений. Он отметил, что мир автоспорта отличается от индивидуальных видов спорта своей неопределенностью, и что команды Формулы 1 всё чаще выбирают проверенные варианты или гонщиков из собственных программ подготовки».