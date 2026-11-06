ЕС пошёл на попятную в вопросе электромобилей: запрет на продажу бензиновых и дизельных автомобилей ещё больше смягчили

Европейские законодатели вновь проголосовали за отмену запрета на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, который должен вступить в силу в 2035 году. Согласно пересмотренному плану, автопроизводители вместо этого должны будут продемонстрировать значительное сокращение выбросов CO2. Это фактически позволит продавать после 2035 года ограниченное число гибридных автомобилей, а также машин с бензиновыми или дизельными двигателями.

Члены Комитета Европейского парламента по окружающей среде, климату и продовольственной безопасности (ENVI) поддержали инициативу со счётом 48-to-30. План ‘Fit for 55’ закрепит юридическую обязанность сократить чистые выбросы парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года. Однако после активного лоббирования со стороны автомобильной отрасли в законодательство также внесли изменения, касающиеся запрета ЕС на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей после 2035 года, о котором было объявлено ещё в 2023 году.

Согласно планам Европейской комиссии, с 2035 года средние выбросы CO2 зарегистрированного автопарка каждого автопроизводителя должны быть на 90 процентов ниже установленного в 2021 году показателя в 75g на километр. Иными словами, компаниям потребуется достичь общего для автопарка уровня выбросов всего в 7.5g/km.

Однако ENVI считает, что Европа должна пойти ещё дальше. В рамках голосования комитет, объединяющий представителей различных политических взглядов, согласовал сокращение выбросов на 87.5 процента для легковых автомобилей и на 80 процентов для фургонов. Кроме того, ENVI предлагает уменьшить требуемое к 2030 году сокращение выбросов CO2 для фургонов с 40 процентов до 35 процентов.