Главная Новости ЕС пошёл на попятную в вопросе электромобилей: запрет на продажу бензиновых и дизельных автомобилей ещё больше смягчили
Новости

ЕС пошёл на попятную в вопросе электромобилей: запрет на продажу бензиновых и дизельных автомобилей ещё больше смягчили

Европарламент смягчил запрет на продажу бензиновых и дизельных автомобилей после 2035 года: производителям разрешат ограниченный выпуск гибридов и машин с ДВС.
РедакцияР
Редакция
06.11.2026, 13:52·2 мин
single
Фото: autoexpress

Европейские законодатели вновь проголосовали за отмену запрета на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, который должен вступить в силу в 2035 году. Согласно пересмотренному плану, автопроизводители вместо этого должны будут продемонстрировать значительное сокращение выбросов CO2. Это фактически позволит продавать после 2035 года ограниченное число гибридных автомобилей, а также машин с бензиновыми или дизельными двигателями.

Члены Комитета Европейского парламента по окружающей среде, климату и продовольственной безопасности (ENVI) поддержали инициативу со счётом 48-to-30. План ‘Fit for 55’ закрепит юридическую обязанность сократить чистые выбросы парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года. Однако после активного лоббирования со стороны автомобильной отрасли в законодательство также внесли изменения, касающиеся запрета ЕС на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей после 2035 года, о котором было объявлено ещё в 2023 году.

Согласно планам Европейской комиссии, с 2035 года средние выбросы CO2 зарегистрированного автопарка каждого автопроизводителя должны быть на 90 процентов ниже установленного в 2021 году показателя в 75g на километр. Иными словами, компаниям потребуется достичь общего для автопарка уровня выбросов всего в 7.5g/km.

Однако ENVI считает, что Европа должна пойти ещё дальше. В рамках голосования комитет, объединяющий представителей различных политических взглядов, согласовал сокращение выбросов на 87.5 процента для легковых автомобилей и на 80 процентов для фургонов. Кроме того, ENVI предлагает уменьшить требуемое к 2030 году сокращение выбросов CO2 для фургонов с 40 процентов до 35 процентов.

Источник

Нравится нашим читателям

СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация