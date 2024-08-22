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Китайский электромобиль может парковаться боковым способом

Уже не первый год автопроизводители разрабатывают технологии самостоятельной парковки, которые освобождают водителя от необходимости управлять автомобилем во время поиска свободного места.
А
Антон Звонкий
22.08.2024, 14:42·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Уже не первый год автопроизводители разрабатывают технологии самостоятельной парковки, которые освобождают водителя от необходимости управлять автомобилем во время поиска свободного места. Однако компания IM Motors из Китая анонсирует новую концепцию, отличную от всего, что ранее было представлено на рынке.

Недавно китайский производитель опубликовал в социальных сетях короткий видеоролик, демонстрирующий электрический прототип, который самостоятельно паркуется. На записи запечатлен момент, когда женщина выходит из автомобиля с букетом цветов, после чего машина плавно въезжает боком на парковочное место, не требуя участия водителя.

Более внимательное изучение видео показывает, что система автопарковки не полностью автоматизирована. Водитель находится за рулем седана и, закрыв дверь, сам вращает руль. Поворот руля заставляет задние колеса автомобиля двигаться в противоположном направлении к передним, что помогает седану боковым ходом встать на парковку.

Электродвигатели, управляющие передними и задними колесами, совместно с мастерством водителя позволяют автомобилю удачно разместиться на парковочном месте. Возможно, традиционная параллельная парковка находится под угрозой перед новыми технологиями.

Недавно в Северной Каролине, США, случился необычный инцидент с мощным спортивным автомобилем. Владелец Chevrolet Camaro ZL1 оказался в опасной ситуации, когда его машина свисела с шестого этажа парковки. Пожарные смогли предотвратить падение автомобиля, потратив на операцию более 40 минут. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Источник

Китайские (176)

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