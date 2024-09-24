Главная Новости Гибрид Гибридный кемпер не только удобен, но также способен проехать до 800 км
Новости

Гибридный кемпер не только удобен, но также способен проехать до 800 км

Компания Thor Industries, владеющая брендом Airstream, представила новый прототип автодома, который обещает стать настоящим открытием для путешественников.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
24.09.2024, 07:51·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Компания Thor Industries, владеющая брендом Airstream, представила новый прототип автодома, который обещает стать настоящим открытием для путешественников. Особенностью этого дома на колесах является подключаемый гибридный автофургон, построенный на базе электромобиля. Внутри установлен небольшой генератор внутреннего сгорания, который увеличивает общий запас хода.

Аккумуляторная батарея автодома способна преодолеть около 150 миль, но благодаря генератору этот показатель увеличивается до внушительных 500 миль.

Фото: Carsweek.ru

Электрический автодом без запаса хода, по словам экспертов, напоминает зонтик, усеянный дырками - в нем нет особого смысла. Однако в условиях активного развития электрических технологий в автомобильной промышленности, производители автодомов стремятся следовать за трендами. Thor Industries, владеющая Airstream, предлагает решение в виде нового гибридного автодома, способного перевезти вас далеко за пределы вашего родного города.

Прототип автодома под названием Thor (очень оригинальное название) является результатом совместной работы Thor и компании Harbinger, специализирующейся на производстве электромобилей. Этот автодом описывается как первый в своем классе гибридный автодом класса A. Он оснащен аккумуляторной батареей ёмкостью 140,0 кВт·ч и 800-вольтовой системой быстрой зарядки постоянным током. Стандартный запас хода составляет приблизительно 150 миль, но благодаря генератору этот показатель увеличивается до 500 миль.

Фото: Carsweek.ru

Недавно на YouTube-канале появилось видео, демонстрирующее путешествие по Аляске на автодоме. Ролик показывает путешественников, отправившихся в увлекательное путешествие на своем автомобиле по прекрасным местам Аляски.

Источник

Гибрид (69)Автодом (4)Комфорт (4)Комфортабельные (4)Кемпер (9)Гибридный (2)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация