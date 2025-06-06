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Ниссан за 1 345 210 рублей: самый популярный электромобиль в Китае

Электромобиль Nissan N7 пользуется популярностью на китайском рынке: за месяц поступил 17 215 заказов, 70% – от новых клиентов. Создано самое продаваемое электрическое авто по вероятно до 200 000 юаней.
РедакцияР
Редакция
06.06.2025, 08:22·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Новый электромобиль Nissan N7, выпущенный на рынок Китая, пользуется огромным спросом среди покупателей. По данным компании, за один месяц с момента выпуска 31 мая было оформлено 17 215 заказов на эту модель. Интересно, что 70% заказов поступили от клиентов, ранее не сотрудничавших с Nissan.

Это внушительное число продаж, особенно учитывая, что быстрые продажи новых электромобилей в Китае - совершенно обычное явление. Например, Mazda получила 20 000 заказов на модель EZ-60 всего за несколько недель.

Фото: Carsweek.ru

Компания Nissan подчеркнула, что на данный момент N7 является самым популярным полностью электрическим автомобилем среди совместных предприятий на китайском рынке, занимая второе место среди средних и крупных электромобилей в ценовом диапазоне до 200 000 юаней или 2 204 000 рублей. Однако компания не уточнила за какой период времени составлен этот рейтинг, вероятно, это ежемесячные показатели.

Фото: Carsweek.ru

Недавно наша редакция писала о растущей популярности ретро-стиля, и Nissan не осталась в стороне, представив ретро-купе Nissan 500SX.

Источник: Nissan

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