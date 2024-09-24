Возвращение моделей Renault с российской сборкой – сюрприз для всех.

Автозавод Санкт-Петербург», бывший российским предприятием Nissan, готовится к запуску нового проекта по выпуску иномарок. На этот раз на конвейере появятся французские автомобили третьего поколения Renault Logan и Sandero, сообщает инсайдерский канал «Русский автомобиль» в Telegram.

«И это не шутка. Эти модели готовы к производству на 75%, довольно быстрая организация выпуска одноплатформенной Лады Искра это подтверждает», — подчеркивают авторы канала.

По данным источника, Logan и Sandero будут производить под брендом XCite на заводе в Петербурге. Производство под марками Renault или LADA исключено по понятным причинам. Однако, по его мнению, проблем с поставкой комплектующих быть не должно, так как большинство вопросов были решены во время подготовки к запуску производства новой LADA Iskra, старт которого запланирован на начало 2025 года.

На данный момент «Автозавод Санкт-Петербург» уже приступил к массовой сборке второй модели под брендом XCite — кроссовера XCite X-Cross 8. Объем выпуска этой модели, согласно информации «Русского автомобиля», увеличился до 30 автомобилей в день, а общее количество собранных машин превысило отметку в 200.

К слову, когда Renault была акционером «АвтоВАЗа» и не покидала российский рынок, в Тольятти были собраны несколько прототипов нового Renault Sandero Stepway. Эти машины сохранялись на заводе несколько времени, пока недавно не были загружены на автовоз и отправлены в неизвестном направлении.