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В чем удивительность: названа страна, где новую «Весту» продают дешевле, чем в России

LADA Vesta Techno'24 в ОАЭ дешевле, чем в России: узнай причины и изменения в моделях от «АвтоВАЗа». Российская газета представила эксклюзивные подробности.
Виктор АндреевВ
Виктор Андреев
14.05.2025, 15:42·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Самый новый седан LADA Vesta в версии Techno'24 с двигателем объемом 1.8 литра и вариатором оказался более доступным для покупателей в ОАЭ, чем в России. Эту информацию раскрыла «Российская газета», узнав цену на автомобиль у дилера LADA в эмирате — компании Pearl Motors Luxury.

Уточняется, что данный экземпляр LADA Vesta представлен на рынке в Дубае. Кроме самой полной комплектации, машина также имеет интерьер с черно-бежевой комбинацией цветов, за который в России пришлось бы заплатить 15 000 рублей. В таком случае стоимость автомобиля в России составила бы 1 981 000 рублей, в то время как в ОАЭ его можно приобрести за 83 000 дирхамов или 1 828 500 рублей по текущему обменному курсу.

Пока неясно, почему российская LADA Vesta оказалась дешевле в ОАЭ даже с учётом различных транспортных расходов. Тем не менее, стоит отметить, что в России цены на Vesta недавно выросли для всех комплектаций, несмотря на отсутствие значительных изменений в оснащении.

В связи с этим корпорация «АвтоВАЗ» временно прекратила выпуск пяти версий LADA Vesta: одной версии седана, одной версии универсала и трёх версий кросс-седана Vesta Cross. Кроме того, производитель изменил комплектацию «вседорожного» седана Vesta Cross, убрав из неё подсказку по переключению передач на спидометре и функцию подогрева задних сидений.

Также было объявлено, что «АвтоВАЗ» нашёл временное решение для серьёзной проблемы LADA Vesta, касающейся запуска двигателя с помощью кнопки Start/Stop. Однако есть одна тонкость, из-за которой двигатель может отказаться запускаться.

Автор: Иван Бахарев

Источник

Lada (607)Автоваз (297)

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