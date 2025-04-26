Лучшие новинки автомобильной индустрии с Шанхайского автосалона 2025

В последнее время автосалоны в Соединённых Штатах испытывают трудности, предлагая всё меньше интересных моделей, в то время как в Китае автосалоны нацелены на развитие. На этой неделе в Шанхае прошёл автосалон, где были представлены новейшие автомобили, включая Lexus ES 2026 года в варианте гибрида или электромобиля, а также роскошный концепт Mercedes-Benz Vision V — легковой фургон класса люкс, который появится на рынке в 2026 году.

Седаны по-прежнему пользуются популярностью в Китае. Buick представил концепт Electra GS, а Toyota продемонстрировала флагманский электромобиль bZ7. Nissan показал гибридную версию своего пикапа Frontier, хотя новинка не имеет ничего общего с пикапом Frontier, который продаётся в других странах мира.

Немецкий автопроизводитель Audi представил стильный электромобиль E5 Sportback, который напоминает Concept E, представленный год назад. Audi E5 Sportback будет доступен с четырьмя различными электрическими двигателями и задним или полным приводом. Версия с наибольшей производительностью сможет разогнаться до 100 км/ч за 3,4 секунды и проехать на одном заряде до 770 км.

Компания Volkswagen презентовала три концепции, которые станут частью стратегии по запуску 30 новых моделей бренда на китайском рынке к 2027 году. Среди них трёхрядный внедорожник ID.ERA с гибридной установкой, седан ID.AURA с информационно-развлекательной системой на базе искусственного интеллекта и электрический внедорожник ID.EVO на базе 800-вольтовой архитектуры, ориентированный на молодежную аудиторию.

На автосалоне в Шанхае была представлена серия автомобилей Honda GT. Это спортивный флагманский фастбэк, доступный в двух исполнениях с разным дизайном передней части, созданный в сотрудничестве с китайскими автопроизводителями Dongfeng и GAC.

Компания Mazda продемонстрировала элегантный кроссовер EZ-60, длиннее существующего Mazda CX-50. Модель будет доступна как с полностью электрической силовой установкой на 598 км запаса хода, так и с гибридным мотором на 999 км. Салон автомобиля украшает 26,5-дюймовый сенсорный экран с разрешением 5K и аудиосистема с 23 динамиками.

Китайский бренд Zeekr представил на автосалоне в Шанхае полноразмерный внедорожник 9X, который является подключаемым гибридом. Автомобиль способен проехать 380 км на электричестве, а время зарядки от 20 до 80% займёт всего девять минут. Разгон до 100 км/ч занимает 3,0 секунды.

Китайская компания Hongqi, специализирующаяся на представительских седанах, представила внедорожник без названия. Автомобиль оснащен четырьмя электрическими моторами с тремя блокируемыми дифференциалами, а его дизайн включает трапециевидные колесные арки, массивные бамперы и характерную для бренда красную отделку.

Chery Group на автосалоне в Шанхае представила 53 новых модели, принадлежащих пяти суббрендам — Chery, Exeed, Jetour, iCAR и Luxeed. Это демонстрирует стремление компании значительно расширить своё присутствие на внутреннем и международных рынках.