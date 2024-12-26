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Что спрятано за улыбкой: эксперт выявил четыре ключевых проблемы китайских автомобилей зимой

Проблемы с китайскими автомобилями зимой: эксперт рассказал о частых неприятностях и сюрпризах. Жидкокристаллические экраны, климат-контроль, коррозия кузова - в чем опасность?
РедакцияР
Редакция
26.12.2024, 06:32·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Приобретая китайский автомобиль, многие автолюбители озадачены возможными проблемами, которые могут возникнуть в зимний период. Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин поделился информацией о наиболее частых неполадках, с которыми сталкиваются владельцы китайских машин.

«Особенно капризные могут быть жидкокристаллические экраны. Если дисплей начинает дурно работать при низких температурах, то придется отказаться от поездки, так как даже показания спидометра могут оказаться недоступными», — отметил Михаил Колодочкин.

Еще одной распространенной проблемой является неправильная работа климат-контроля, который зимой может «подергивать», создавая в салоне излишнюю жару или, наоборот, холод. Также наличие больших панорамных люков способствует остыванию салона, пояснил эксперт.

Опыт показывает, что кузов некоторых китайских автомобилей из-за отсутствия гальванического покрытия до сих пор подвержен коррозии. Кроме того, имеется проблема с топливным насосом, который временами выходит из строя досрочно.

Ранее в рубрике "Автоновости дня" была раскрыта актуальная информация о качестве и доступности запчастей для новейших китайских автомобилей на территории России. Свое мнение по этому вопросу высказал лидер сервисного направления автомобильного портала Fresh - Александр Носко.

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