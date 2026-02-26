Главная Новости McLaren Etihad Airways стал официальным партнёром компании McLaren
Etihad Airways стал официальным партнёром компании McLaren

Etihad Airways стала официальным партнёром McLaren Racing в Формуле 1 и WEC; логотипы появятся на болиде McLaren и самолётах Etihad.
Иннокентий Петров
26.02.2026, 13:31·1 мин
Фото: F1news.ru

McLaren Racing заключила многолетнее соглашение с авиакомпанией Etihad Airways из Объединённых Арабских Эмиратов. Etihad Airways получила статус официального партнера гоночной команды McLaren в Формуле 1, а также команды, выступающей в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

Согласно условиям партнерства, в предстоящем сезоне Формулы 1 логотип Etihad Airways разместят на заднем антикрыле болида McLaren MCL40, а также на Halo и на шлемах пилотов. Кроме того, фирменная символика McLaren появится на одном из ключевых самолётов Etihad Airways — Boeing 787 Dreamliner.

Исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун отметил значимость нового сотрудничества: «Мы рады приветствовать Etihad Airways в числе официальных партнёров. Для нас естественно объединить усилия с мировой авиакомпанией, которая разделяет наше стремление к совершенству, ведь мы соревнёмся по всему миру».

Браун добавил, что подход Etihad к уровню сервиса полностью совпадает с ценностями McLaren. Команда рассчитывает на тесное и плодотворное сотрудничество в рамках Формулы 1 и чемпионата WEC.

