Etihad Airways стал официальным партнёром компании McLaren

McLaren Racing заключила многолетнее соглашение с авиакомпанией Etihad Airways из Объединённых Арабских Эмиратов. Etihad Airways получила статус официального партнера гоночной команды McLaren в Формуле 1, а также команды, выступающей в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

Согласно условиям партнерства, в предстоящем сезоне Формулы 1 логотип Etihad Airways разместят на заднем антикрыле болида McLaren MCL40, а также на Halo и на шлемах пилотов. Кроме того, фирменная символика McLaren появится на одном из ключевых самолётов Etihad Airways — Boeing 787 Dreamliner.

Исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун отметил значимость нового сотрудничества: «Мы рады приветствовать Etihad Airways в числе официальных партнёров. Для нас естественно объединить усилия с мировой авиакомпанией, которая разделяет наше стремление к совершенству, ведь мы соревнёмся по всему миру».

Браун добавил, что подход Etihad к уровню сервиса полностью совпадает с ценностями McLaren. Команда рассчитывает на тесное и плодотворное сотрудничество в рамках Формулы 1 и чемпионата WEC.