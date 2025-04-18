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Следуйте этим советам, чтобы выжить: как вести себя за рулем в сложных погодных условиях

Подготовка к погодным катаклизмам: правила безопасности на дороге. Избегайте рисков, следите за советами экспертов и сохраняйте спокойствие в экстремальных ситуациях.
РедакцияР
Редакция
18.04.2025, 10:03·2 мин
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Фото: Tarantas.News

Важно следить за прогнозом погоды и быть в курсе всех изменений

Перед поездкой нужно убедиться, что вы в курсе всех предупреждений синоптиков. Заранее знание информации поможет избежать неприятностей и грамотно запланировать действия.

При ливнях и наводнениях нужно в первую очередь думать о своей безопасности

Если вас застает сильный дождь, особенно в местах склонных к наводнениям, важно избегать парковки у рек, оврагов и низин. При признаках наводнения нужно срочно двигаться к более безопасной местности.

Будьте осторожны при снеге и гололеде и избегайте лишних рисков

Зимой особенно опасны обледеневшие дороги, особенно в горных районах. Перед выездом убедитесь, что у вас достаточно топлива и теплой одежды. В случае застревания оставайтесь в салоне и держите мотор включенным для обогрева.

Не подвергайте себя лишним опасностям при лесных пожарах

При обнаружении пожара или густого дыма на дороге не стоит рисковать. Важно не терять спокойствие, отступить и вызвать экстренные службы. Следуйте инструкциям спасателей.

При грозе и молниях автомобиль может стать вашим надежным убежищем

Если вы оказались в центре грозы, остановитесь на безопасном месте, выключите двигатель и оставайтесь в машине до окончания непогоды. Автомобиль может стать вашим надежным укрытием во время грозы.

Жара также представляет опасность на дорогах

Выезжая в жаркую погоду, следует избегать поездок в период с 13 до 17 часов, делать регулярные перерывы и пить воду. Важно проверить систему кондиционирования перед поездкой и не оставлять детей или животных без присмотра в салоне.

Погодные катастрофы не поддаются прогнозированию, но грамотная подготовка и спокойствие помогут сохранить безопасность

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Дороги (2)Полезные советы (88)

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