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Гонка в Катаре будет решающей для Ferrari

За четыре этапа до завершения сезона Ferrari отстает от McLaren на 29 очков в борьбе за лидерство в Кубке конструкторов.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
31.10.2024, 13:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

За четыре этапа до завершения сезона Ferrari отстает от McLaren на 29 очков в борьбе за лидерство в Кубке конструкторов. Руководитель итальянской команды Фредерик Вассёр призвал обратить особое внимание на Гран При Катара, называя его ключевым для определения шансов команды на победу в чемпионате среди конструкторов.

«Характеристики катарской трассы, вероятно, не слишком подходят для нашего болида по скорости, - отметил Фредерик Вассёр. - Однако мы не рассчитывали быть на первом месте в квалификации в Мексике».

«Это свидетельствует о том, что борьба за Кубок конструкторов еще не окончена. В данном случае наиболее важно хорошо выполнить свою работу в Катаре. Мы можем бороться за первое, третье или пятое место, но гораздо важнее извлечь максимум из каждого уик-энда гоночной недели», - подчеркнул руководитель команды Ferrari.

Источник

Фредерик Вассёр (40)Ferrari (254)

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