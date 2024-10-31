Гонка в Катаре будет решающей для Ferrari

За четыре этапа до завершения сезона Ferrari отстает от McLaren на 29 очков в борьбе за лидерство в Кубке конструкторов. Руководитель итальянской команды Фредерик Вассёр призвал обратить особое внимание на Гран При Катара, называя его ключевым для определения шансов команды на победу в чемпионате среди конструкторов.

«Характеристики катарской трассы, вероятно, не слишком подходят для нашего болида по скорости, - отметил Фредерик Вассёр. - Однако мы не рассчитывали быть на первом месте в квалификации в Мексике».

«Это свидетельствует о том, что борьба за Кубок конструкторов еще не окончена. В данном случае наиболее важно хорошо выполнить свою работу в Катаре. Мы можем бороться за первое, третье или пятое место, но гораздо важнее извлечь максимум из каждого уик-энда гоночной недели», - подчеркнул руководитель команды Ferrari.