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Toyota, которая проехала более 1,4 млн километров за шесть лет: что сломалось за это время?

Пользователь популярной платформы Reddit поделился впечатляющим достижением — за шесть лет он проехал на своей Toyota Tundra почти 879 тысяч миль, что составляет 1,41 миллиона километров.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
10.06.2024, 15:41·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Пользователь популярной платформы Reddit поделился впечатляющим достижением — за шесть лет он проехал на своей Toyota Tundra почти 879 тысяч миль, что составляет 1,41 миллиона километров. Владелец поделился опытом и рассказал подписчикам о том, с какими сложностями ему пришлось столкнуться за это время.

Согласно его рассказу, автомобиль был приобретен в апреле 2018 года и регулярно проходил обслуживание у официального дилера. На отметке в 500 000 миль (805 тысяч километров) ему пришлось заменить коробку передач, но двигатель до сих пор остается первоначальным. Кроме того, в процессе эксплуатации пришлось заменить ступичные подшипники, однако помимо этого Тундра не требовала никаких серьезных ремонтов, лишь обслуживание по графику. Что удивительно, учитывая ежедневный пробег в 644 километра.

Для достижения впечатляющей отметки в 878 987 миль на одометре этой Toyota Tundra понадобится еще около года. Возможно, в этот момент компания Toyota решит отметить выдающееся достижение пользователя. В прошлом японский автопроизводитель не раз дарил новые автомобили владельцам, достигшим значимых отметок пробега, в качестве пиар-акции.

Ранее специалисты портала HotCars провели анализ и назвали автомобили Lexus последнего десятилетия самыми надежными. В их топ-10 попали различные модели, что подтверждает высокое качество японской марки. Подобную информацию ранее сообщали издания, следящие за новостями автомира.

Источник

Toyota (160)

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