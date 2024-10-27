Эстебан Окон начнет гонку в Мехико из пит-лейна

После завершения квалификации Гран При Мехико команда Alpine приняла решение провести замену элементов силовой установки на болиде гонщика Эстебана Окона.

Экипаж французской команды установил третью батарею, из двух разрешенных на сезон, и также третий блок управляющей электроники, из двух имеющихся в распоряжении на год.

Поскольку работы по замене этих элементов были выполнены вне установленного временного окна, команде придется стартовать согласно регламенту из пит-лейна.

На предшествующих отборочных заездах Окон продемонстрировал 19-е время, из-за чего дисциплинарное воздействие вряд ли окажет существенное влияние на его результат в гонке.