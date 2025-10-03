Главная Новости Haas F1 Team Эстебан Окон: "Это была наша лучшая пятница в сезоне!"
Эстебан Окон: "Это была наша лучшая пятница в сезоне!"

Пилоты Haas F1 показали отличный результат на пятничных тренировках Гран-при Сингапура, подготовка к квалификации проходит успешно.
Иннокентий Петров
Иннокентий Петров
03.10.2025, 19:01·1 мин
Фото: F1news.ru

Команда Haas F1 подвела итоги пятничных заездов на Гран-при Сингапура, выразив удовлетворение результатами первого дня уик-энда.

Эстебан Окон, занявший седьмую строчку по итогам сессии, отметил успешное начало: «Хороший день. Я очень доволен! Думаю, это наша лучшая пятница в сезоне. Мы продолжаем работу, пытаясь добиться лучшего сцепления и баланса, обычно за ночь многое меняется.

Посмотрим, что будет завтра. Важно максимально сохранить сегодняшние ощущения и просто внести небольшие изменения перед завтрашним днем».

Оливер Берман завершил пятницу на двенадцатом месте. Пилот прокомментировал: «Машина быстра, день прошёл хорошо. В первой тренировке я знакомился, во второй практике почувствовал, что нашел нужный ритм и смог добиться от машины большего.

Красные флаги осложнили задачу, не позволив проехать несколько кругов с большим количеством топлива, и мы решили сосредоточиться на скорости для квалификации – и решение оказалось верным, все тоже так поступили».

