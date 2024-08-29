Эстебан Окон: Перед нами сложные выходные

Пилот команды Alpine - Эстебан Окон, не смог пополнить счёт команды очками в предыдущей гонке на трассе в Зандфорте - он занял лишь пятнадцатое место. Перед стартом Гран При Италии гонщик выразил мнение, что предстоящий уик-энд будет ещё одним испытанием для команды.

«В этом сезоне нас ожидает практически новый трек - весь асфальт заменён, установлены новые бордюры, поэтому нас ждут новые трудности», - поделился своими мыслями Окон.

После гонки в Зандфорте команду ожидали три дня интенсивной работы. «Мы постарались рассмотреть все сложности, с которыми столкнулись. У нас есть несколько идей, которые мы планируем протестировать в Монце», - добавил гонщик.

«Возможно, нас ждёт сложный уик-энд, особенно учитывая скорость нашей машины по сравнению с прошлогодней, но самое важное - мы готовы отдать все силы. Мы постараемся сделать всё возможное», - заверил Окон.