Проблема с машиной была в деталях, говорит Эстебан Окон

В пятницу в команде Haas F1 проводили работу с тремя гонщиками. Утром машина временно была передана Рио Хиракаве вместо Эстебана Окона, который занялся другими задачами. Днём Окон вернулся за руль и приступил к работе на трассе.

Эстебан Окон, занявший в итоге 18-ю позицию, поделился впечатлениями: «Это было непросто. На машине было ощущение недостатка баланса, предсказуемости и сцепления. Нам предстоит провести ещё несколько кругов на софтовых шинах, чтобы лучше подготовиться к квалификации. Что касается новой технической директивы относительно гибкости переднего антикрыла, пока не заметил заметных изменений».

Оливер Берман финишировал на 19-м месте и прокомментировал свой выступление: «Сегодня был сложный день, особенно во второй сессии. Мы боролись с балансом на высоких скоростях, плюс у меня произошёл инцидент, который лишил меня ценного времени. Ночью мы обсудим, как сделать поведение машины более стабильным. Уверен, что если мы достигнем оптимальных настроек, то всё будет в порядке».

Рио Хиракава, показавший 17-й результат в первой сессии, выразил благодарность команде за возможность поработать с машиной. Гонщик отметил, что асфальт был очень горячим, что создавало определенные трудности с нагревом шин. Он также подчеркнул, что после обсуждения проблем команда внесла правки, чтобы улучшить ситуацию.

Хиракава отметил свой прогресс по сравнению с предыдущим этапом в Бахрейне, выразив уверенность в себе за рулём болида. Гонщик рассказал, что у него запланированы ещё несколько выступлений на пятничных тренировках и он будет готов к ним на все сто процентов.