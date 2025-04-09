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Новый российский внедорожник Visuva изменит свой дизайн до выпуска

Обновленный внедорожник Visuva S2: новый дизайн, лучшая проходимость и технические характеристики. Рендеры будущей новинки сразу же стали популярными в соцсетях. JAC, производитель, столкнулся с финансовыми трудностями.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
09.04.2025, 13:51·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Внедорожник Visuva S2 претерпел изменения в дизайне после серии тестов и адаптаций. Пока нет информации о точной дате начала серийного производства, но в социальных сетях уже появились рендеры обновленной модели.

В прошлом году было заявлено, что производство начнется в 2024-2025 годах, однако сроки запуска до сих пор остаются неизменными.

Обновленный Visuva S2 получил новые бамперы, обещающие улучшенную проходимость за счет измененной геометрии. Углы въезда и съезда составляют 38 и 37 градусов соответственно. Теперь на автомобиле также присутствуют дополнительные воздухозаборники на крышке капота, крыше и бортах, предназначенные для защиты от грязи, камней и других механических повреждений.

Фото: Carsweek.ru

По всей видимости, технические характеристики остались без изменений. Автомобиль по-прежнему оснащен 280-сильным мотором V8 объемом 4,3 литра от Toyota, который работает с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что компания JAC, оказывающая помощь в сборке автомобилей для "Москвича", испытывает серьезные финансовые трудности в Китае.

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