Новый российский внедорожник Visuva изменит свой дизайн до выпуска

Внедорожник Visuva S2 претерпел изменения в дизайне после серии тестов и адаптаций. Пока нет информации о точной дате начала серийного производства, но в социальных сетях уже появились рендеры обновленной модели.

В прошлом году было заявлено, что производство начнется в 2024-2025 годах, однако сроки запуска до сих пор остаются неизменными.

Обновленный Visuva S2 получил новые бамперы, обещающие улучшенную проходимость за счет измененной геометрии. Углы въезда и съезда составляют 38 и 37 градусов соответственно. Теперь на автомобиле также присутствуют дополнительные воздухозаборники на крышке капота, крыше и бортах, предназначенные для защиты от грязи, камней и других механических повреждений.

Фото: Carsweek.ru

По всей видимости, технические характеристики остались без изменений. Автомобиль по-прежнему оснащен 280-сильным мотором V8 объемом 4,3 литра от Toyota, который работает с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что компания JAC, оказывающая помощь в сборке автомобилей для "Москвича", испытывает серьезные финансовые трудности в Китае.