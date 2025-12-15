В Казахстане начнётся сборка Tank 300: ещё больше локализованных «китайцев»

Мультибрендовый автозавод Astana Motors Manufacturing Kazakhstan в настоящее время осуществляет мелкоузловую сборку трех моделей китайских кроссоверов. На предприятии выпускаются Chery Tiggo 2 Pro, Haval Jolion и Changan CS55 Plus, как сообщает издание «Китайские автомобили». Следует отметить, что последний из упомянутых автомобилей на российском рынке представлен под названием Uni-S.

По данным источника, уже в ближайшем будущем к этому списку может присоединиться еще одна модель — рамный внедорожник Tank 300. Именно этот автомобиль рассматривается в качестве следующего претендента на организацию сборки по полному циклу на территории Казахстана.

Руководство завода планирует реализовать новый этап развития предприятия. С самого начала было предусмотрено, что производственная площадка позволит выпускать широкий ассортимент моделей. Особое внимание уделяется поэтапному увеличению локализации производства — вплоть до полного цикла сборки для отдельных автомобилей.

Что касается внедорожника Tank 300, сейчас на заводе проходят необходимые проверки и испытания. Итоги этих процедур определят дальнейшую судьбу производства рамного внедорожника из Китая в Казахстане.

На российском рынке Tank 300 предлагается по цене от 3 8749 000 рублей с учетом максимальных акций и скидок. Автомобиль оснащается мотором мощностью 220 лошадиных сил, клиренсом 22,4 сантиметра, прочной рамной конструкцией, интеллектуальной системой полного привода и блокировками всех дифференциалов.

Ранее стало известно, что два рамных внедорожника марки Tank на российском рынке подорожали на 100–300 тысяч рублей.

Фото: Tank